Школьница заявила о похищении, испугавшись наказания от родителей

Выяснив все обстоятельства случившегося, отец школьницы написал отказное заявление с объяснением произошедшего Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 39-летний москвич Сергей П.* с заявлением о том, что его 8-летнюю дочь Настю* пытались похитить двое неизвестных мужчин. По словам школьницы, вечером во дворе дома к ней подошли двое мужчин, которые схватили ее на руки, зажали руками рот и глаза и попытались унести с детской площадки. Настя сопротивлялась изо всех сил, смогла вырваться от похитителей и убежать домой. Прибывшие на место оперативники стали расспрашивать девочку о подробностях случившегося, просить ее описать похитителей, но Настя стала путаться в рассказе, а после и вовсе призналась, что все выдумала.

«Прибывшие по заявлению о попытке похищения полицейские установили, что никаких противоправных действий против ребёнка не совершалось, а всю историю школьница придумала. Как объяснила 8-летняя Настя, она опоздала с прогулки домой и очень боялась, что папа будет ругаться на нее, поэтому решила выдумать страшную историю о похищении, не предполагая, что это может носить последствия», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Выяснив все обстоятельства случившегося, отец школьницы написал отказное заявление с объяснением произошедшего.

*имена изменены