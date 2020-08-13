Автор мюзиклов «Призрак оперы»и «Кошки» согласился протестировать вакцину от коронавируса

Эндрю Ллойд Уэббер станет одним из участников экспериментального тестирования британской вакцины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британский композитор, автор легендарных мюзиклов «Призрак оперы», «Кошки», «Иисус Христос – суперзвезда», «Эвита» и многих других 72-летний Эндрю Ллойд Уэббер станет одним из участников экспериментального тестирования британской вакцины от коронавируса.

Он заявил, что взволновал этим событием и согласился на эксперимент ради того, чтобы доказать – театры могут открываться без угрозы жизни и здоровью зрителей.

Британские театры, возможно, откроются в конце сентября – начале октября. А вот знаменитые бродвейские театры Нью-Йорка останутся закрытыми до конца года.

Также в Нью-Йорке уже объявлено, что впервые за всю историю в этом году решено отменить показ традиционного рождественского шоу Christmas Spectacular, первый показ которого состоялся в 1932 году.