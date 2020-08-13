В Москве обокрали главного редактора сайта «Дождь» Владимира Соловьева

Журналист рассказал оперативникам, что стал жертвой воров

Все случилось около одного из домов по улице Острякова в Москве. В полицию обратился 39-летний главный редактор сайта «Дождь» Владимир Соловьев с сообщением о краже. Журналист рассказал оперативникам, что стал жертвой воров - неизвестные похитили два велосипеда. Транспортные средства всего несколько часов находились без присмотра, стояли в арке дома и были пристегнуты на охранные тросы.

«В полицию поступило заявление от главного редактора сайта «Дождь» Владимира Соловьева. Журналист сообщил о том, что неизвестные украли два велосипеда марок «Fuji» и «B'Twin». Общий ущерб от действий грабителей составил 35000 рублей. В ходе осмотра места происшествия охранные тросы также не были обнаружены, преступники забрали и их», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали произошедшего. Оперативникам предстоит найти воров, похитивших велосипеды главного редактора «Дождя».