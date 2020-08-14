Предварительные итоги выборов президента Белоруссии 2020: ЦИК опубликовал результаты по регионам

ЦИК опубликовал предварительные данные по итогам выборов Фото: REUTERS

Центральная избирательная комиссия Беларуси опубликовала предварительные итоги выборов президента республики.

Минская область — Лукашенко 79,23%, Тихановская 11,81%

Брестская область — Лукашенко 81,78%, Тихановская 10,33%

Витебская область — Лукашенко 83,64%, Тихановская 9,18%

Гомельская область — Лукашенко 85,38%, Тихановская 5,98%

Гродненская область — Лукашенко 78,72%, Тихановская 13,81%

Могилёвская область — Лукашенко 88,06%, Тихановская 4,73%

Минск — Лукашенко 64,48%, Тихановская 14,92%

Предварительные итоги выборов президента Белоруссии 2020

Протесты в Беларуси начались после прошедших 9 августа выборов президента республики. По информации ЦИКа, победу на них одержал Александр Лукашенко с более чем 80% голосов.

С воскресенья акции протеста в республике проходят каждый день во многих городах.