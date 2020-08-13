Психотерапевт Леонид Кроль: "Из скуки человек может сделать гаджет"

Известный психотерапевт рассказал корреспонденту КП о том, как итальянское поместье помогает бороться со скукой Фото: Личный архив героя публикации

Леонида Кроля знают в нашей стране и за ее пределами очень хорошо. Известный коуч, психотерапевт, бизнес-консультант и профессор НИУ ВШЭ... несколько лет назад Кроль придумал проект Инкатико. Это просторное итальянское поместье в Умбрии, где Леонид Кроль проводит тренинги и просто принимает гостей. Оливковая роща, двухсотлетние дубы, водопады, заросли ежевики – здесь можно гулять, мечтать, встретить зайца, лису и дикобраза, а заодно понять что-то важное про себя.

"В Италии земля в четыре раза дешевле, чем в Калужской области"

– Леонид Маркович, как возникла идея – купить в Италии землю, дом?

- Каждому человеку полезно иметь какую-нибудь безумную идею. Когда все идеи – нормальные, это вызывает сожаление. Этот проект родился случайно. По разным жизненным обстоятельствам я хотел купить дом... где-нибудь, долго искал его в разных странах. Так возникла Италия.

– Почему выбрали именно это имение?

– Здесь было безобразное нечто, долго не продавалось, а я увидел – и ахнул. Никого вокруг. Виды, красота. Большая площадь. Дом сделан так, что – зашел и живи. Но любовь застит глаза. Я не заметил, что рядом стоят две развалюхи. Их тоже пришлось выкупить и достроить. Прошло несколько лет, как-то я сидел у окна в своем маленьком кабинетике. Рядом простирались чужие сельскохозяйственные угодья. И прямо передо мной ездил некий механизм, что-то он там подстригал. И мне мешал. И тогда я решил, что неплохо бы купить и соседнее именьице с домом, который был тогда не достроен. Это еще 10 гектаров рядом.

Леонида Кроля знают в нашей стране и за ее пределами очень хорошо. Фото: Личный архив героя публикации

– Значит, поначалу вы и не думали о том, что это будет место для тренингов, для групп?

– Да, в начале я искал дома для себя. Отголосок этой мечты звучал еще в детстве. Я жил в Донецке. Мне казалось это такой глухоманью! И когда я приглашал друзей из других городов, вздыхал про себя, понимая, что никто ко мне из Москвы или Петербурга, конечно, никогда не приедет. Видимо, этот грустный мальчик во мне проснулся и решил, что уж в Италию-то, в такую красоту, ко мне приедут.

Какие-то деньги у меня образовались, честные деньги за относительно успешную жизнь. Можно, конечно, дрожать за наследство – вокзал, эвакуация, почти все уже отняли – и сидеть на этом мешочке с деньгами. Но я подумал, что веселее выбрать другой путь, сделать что-то, чем сможешь поделиться. Так у тебя есть надежда. К тому же когда работаешь, ты моложе. Этот проект замечателен еще и тем, что выводит тебя за пределы твоей паспортной идентификации. Ну, а кроме того, это место, которое мне лично показалось очень счастливым. Я обратил внимание, что когда утром выходишь из дома в смурном состоянии и смотришь на эту красоту, марево, струение воздуха, настроение поднимается, как столбик термометра. Прошелся – и дышишь грудью в три раза шире.

Несколько лет назад Кроль придумал проект Инкатико. Фото: Личный архив героя публикации

– За что вы любите Италию?

– Я всю жизнь прожил в городе, в квартире, вполне безбедно. Но я захотел купить дом и начал искать. В Турции, Таиланде, Болгарии. Где-то было плохо с юридической стороной дела, где-то к горлу поступал социализм, где-то оказалось небезопасно. Италия – страна третьего мира, чем бы она ни притворялась, но страна с каким-никаким законодательством. Здесь ты, как все, как ни странно, как и в Америке. Потому что они тоже чужие своей стране. Это культурное наследие, к которому почти никто не имеет прямого отношения. В Риме в Средние века жило 10000 человек. Старая римская, возрожденческая культура была утеряна и потом завозилась в Италию романтиками. Сама Италия своей истории не сберегла, в ней нет прямой преемственности. Так что я здесь, как все. К тому же мне хотелось, чтобы у меня было много земли… В Италии земля в 4 раза дешевле, чем в Калужской области. Но в Калужской области – репей, соседи приходят за бутылкой водки, тепло три месяца в году. Не дождешься, не добьешься… электричества, интернета. И надо обязательно дружить со всеми, быть своим в этом поселке. В Италии нет отношений. Соседи – люди со своими имениями, дети разъехались, никому ничего ненужно. У меня в одну сторону – Джузеппе, в другую – Бенито. Джузеппе – 80, у него трактор, которому 50. У Бенитто два трактора – одному 50, другому 60.

Это просторное итальянское поместье в Умбрии, где Леонид Кроль проводит тренинги и просто принимает гостей. Фото: Личный архив героя публикации

"Стало скучно - посмотри за угол"

– Вам не мешает, что биографически с этим местом вы не связаны, что приходится с чистого листа творить миф и историю этого места?

– Все же не совсем с чистого листа. Это земля Франциска Ассизского. Он буквально бродил по этим тропам. Еще на территории поместья мы случайно нашли кусок бывшего строения, атрибуция показала, что это протоцемент – этрусский, которому как минимум две с половиной тысячи лет. Мы нашли здесь и дом в развалинах, из которого то амфора вынырнет, то глиняные изразцы, то старая монетка, то что-то из упряжи для лошади. Я, как и всё, жадно потащил эту упряжь к специалистам. Оказалось, ей 400 лет. Я ощущаю себя наследником всего этого. И еще я вспоминаю прогулки с дедушкой, профессором. Когда мы гуляли, он говорил мне, что настанет время, мы поедем в заповедник Аскания-Нова. Я и тогда уже понимал, что вряд ли мы куда-нибудь поедем. Но ему очень хотелось. И вот сейчас я почти исполнил его мечту, поселился в заповеднике. Вообще «Инкантико» означает «рядом с волшебством».

– А если бы понадобилось найти еще два-три слова, определяющие это место, какие бы это были слова?

– Укрощенный рай… Незаслуженное счастье. Мне кажется, это место струится. Глядя на гору Субасио, которая и была горой Франциска Ассизского, за день можно увидеть 60 разных отражений света. На горе и летом лежит снег. Окружающие меня холмы я называю умбрийской чашей. И вот в одном ее секторе овечки бродят вдалеке, пасторальные, то ли с картины Возрождения, то ли они просто сбежали от соседа. В другой – оливы бросают тень. Дальше лесок. Здесь очень удобно изучать фоны средневековых и возрожденческих картин. И еще это место хорошо своей ненавязчивостью.

– Если искать другие культурные параллели, это английский сад, который не предполагает упорядоченности? Или китайский сад, который вырос из даосизма, в центре – природа и гармония? Или это все вместе?

– Я называю это палимпсестом. За одним слоем оказывается другой, за ним третий. Да, пожалуй, это и атмосферный китайский сад, с диковатой природой, уголками, которые напоминают монастырский сад. Китайский сад – это про скромность человека в мире. Он одновременно и очень мал и возвышен. За счет смирения он куда-то проникает. Проникновение – мотив, который я тоже пытался положить в основу целой серии пространственных решений. Как в «Алисе в стране чудес». Я хочу сделать две параллельные тропы, одна будет про Дарвина, который умер в год, когда Кэрролл родился. Натурфилософия и наука и тончайшая кэрролловская грань между тем и этим. Так что английская культура тут тоже присутствует, а английский сад пробивается сквозь лужайки.

Оливковая роща, двухсотлетние дубы, водопады, заросли ежевики – здесь можно гулять, мечтать, встретить зайца, лису и дикобраза, а заодно понять что-то важное про себя. Фото: Личный архив героя публикации

– Здорово. Но… в какой-то момент вам не становится скучно?

– Нет, меня же плотно держат нити цивилизации, интернет. Но оттуда я смотрю на все с правильной дистанции. Из облака. Хотя о скуке как проблеме современного человека я думал и пытался ее решить, устроив в Инкантико все по принципу: стало скучно – посмотри за угол. Там интереснее. У меня сделана лавандовая спираль, длинная тропинка, с нее не сойдешь – вокруг тебя лавандовые кусты. Ты идешь медленно, перед глазами вид на гору Субасио. И поневоле начинаешь видеть и все вокруг. Это один из моих принципов: усилие без усилия. Человеку не скучно. Вообще из скуки можно сделать гаджет.

"Психотерапевту легче работать с пациентом, если тот принадлежит какому-то верованию, религии"

– Насколько я понимаю, нетварная красота в «Инкантико» сочетается с тварной – интерьеры у вас дизайнерские, и внутри тоже много красоты?

У меня работал очень хороший архитектор, Игорь Лозинский. Хорош он тем, что его мало интересовало мнение заказчика и его бюджет. И где мог, он работал так, чтобы было не стыдно поместить в учебник. Общий принцип того, что делается внутри – как можно больше натурального. Камень, стекло, железо. Есть у нас и большая коллекция работ театральных художников – главного художника Большого театра – Владимира Левенталя, Давида Боровского, который во многом делал Таганку, Эдуарда Кочергина, который делал БДТ, Марины Азизян – прекрасной питерской художницы, она рисовала фильм «Полторы комнаты» про Бродского. Побродишь по галерее, выходишь – а там огромный дуб.

– Кстати, про дубы. Всяческой растительности в поместье уделяется очень много внимания, это ведь не только дубы, но и оливки, например?

– Я влюбился в оливы. Я очень люблю дубы. Я вообще считаю, что человеку надо побольше влюбляться. У меня оливковая роща. И фруктовых деревьев много. Можно подойти к дереву и сорвать персик. От этого ощущение подарка. Городская цивилизация страшно подавила и удешевила всю жизнь, которая растет. В «Инкантико» я стараюсь возместить свое прошлое бездушие к этому.

В Италии земля в четыре раза дешевле, чем в Калужской области Фото: Личный архив героя публикации

– Чего ищут люди, которые приезжают сюда к вам как к коучу?

– Навести порядок в голове. Провести время в Италии, у человека, которому они доверяют, которого они читают. Нырнуть в ванну Афродиты, из которой выходишь обновленным. Хотят нового драйва, новой встряски. Мы можем обсуждать вопросы личные, бизнесовые, запутанные истории. Виртуальное моделирование так привлекательно! Я позиционирую себя как архитектор. Рисую эскизы на коленке, и мы их обсуждаем. Многие испытывают чувство обновления. Некоторые приезжают второй раз.

– Могли бы вы сформулировать набор проблем, стоящих перед человеком конца 2010-х годов, исходя хотя бы из того, с чем обращаются к вам?

– Человек повышенно тревожен и не знает, что делать со своей тревогой. Люди скучают и понимают, что перемены ничего не меняют. Человек осознает, что живет не своей жизнью, едет не на том эскалаторе. Или он слишком озабочен тем, чтобы иметь, а не тем, как быть. Современный человек отошел от экзистенциальных переживаний.

– Вы помогаете к ним вернуться?

– Да. В мой профессионально-мальчиковый период мне нравилось общаться с отцом Александром Менем. Он присылал ко мне на консультации девочек-прихожанок. Я невоцерковленный человек. И говорил, что я не про это. Он отвечал: всюду, куда ты можешь дотянуться, ты можешь дотянуться. Это вообще не проблема. Опытные психотерапевты, еще в юности объяснили мне, что когда человек принадлежит какому-то верованию, религии, с ним гораздо легче работать, он восприимчивее. Экзистенциальная грань – как ни крути, это одно из измерений человека. Сегодняшний человек испытывает дефицит экзистенциальных соприкосновений. С возможной болезнью, смертью, тоской, депрессией, с собственным или чужим несовершенством. С этим я тоже работаю. Стараюсь каждому подобрать на палец кольцо, которое ему не захочется снимать.

– Получается, попав во внешний рай, ты можешь обрести внутрений?

– Обрести ты не можешь, но ты можешь узнать, что рай существует.