Семьи с приемными детьми получили новые дома

Фото: Пресс-служба фонда «Новый дом»

Для этого был построен образовательный центр «Точка будущего», где, кроме корпусов школы и детского сада, возведен жилой коттеджный поселок для семей, взявших на воспитание детей из детских домов. Весь комплекс разработан с использованием инновационных архитектурных решений. На территории находятся 6 учебных корпусов, расположенных по кругу и объединенных одной крышей, футбольное поле, лаборатории, детский сад и Центр по социальной и психологической поддержке. Образовательный комплекс был спроектирован с учетом мирового опыта строительства современных школ. Стройка началась в 2018 году на берегу Ангары, на границе Иркутска и Иркутского района. «Точка будущего» возведена на участке протяженностью 21 гектар. Это первый в России благотворительный проект такого масштаба, а его реализацией занимается фонд «Новый дом» на частные средства бизнесмена и мецената Альберта Авдоляна. Главой попечительского совета фонда является генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Фото: Пресс-служба фонда «Новый дом»

Главный основатель проекта – бизнесмен Альберт Авдолян, являющийся также учредителем и членом попечительского совета благотворительного фонда «Новый дом». Он долгое время жил в Иркутской области, поэтому очень хорошо знаком с ее проблемами. По его мнению, благотворительность должна быть неразрывно связана с развитием общества и улучшением качества жизни. И современный коттеджный поселок с комфортными условиями проживания и инновационной архитектурой – прямое тому доказательство. «Построить детский дом – не означает решить вопрос адаптации ребенка в обществе, так как несмотря на уход и заботу, они все равно живут в своем закрытом обособленном мире, – так бизнесмен объясняет идею постройки образовательного комплекса. - Учитывая остроту проблемы и сознавая собственную социальную ответственность, мы приняли решение о создании и финансировании образовательного комплекса «Точка будущего», в котором дети-сироты смогут обучаться наравне с обычными детьми». Современные комфортные коттеджи были построены по проектам ведущих российских и иностранных специалистов, в числе которых компания ESTA Construction. Всего на данный момент для будущих учеников и их родителей возведено 10 новых домов коттеджного типа. Они полностью оборудованы и готовы к заселению. Каждый дом на территории поселка рассчитан на комфортное размещение двух семей. Сейчас в поселок готовы переехать 19 семей с приемными детьми, часть из них уже заселились, остальные отпразднуют новоселье в течение августа. Многие приемные семьи переехали в поселок «Точка будущего» из отдаленных районов Иркутской области, поэтому для организации жизни в новом доме основатель проекта выделил каждой семье по миллиону рублей, а самая большая семья получила сертификат на два миллиона рублей, а также был выделен отдельный коттедж полностью.

Фото: Пресс-служба фонда «Новый дом»

Обучение будет разнообразным и включит в себя множество дополнительных занятий, в числе которых спортивные и музыкальные классы, театр, литературные и научные секции. Авторы проекта убеждены: кроме общего фундамента к ученику необходимо найти индивидуальный подход и максимально развить его потенциал. Все педагоги школы прошли специальную программу подготовки, и были отобраны в школу в результате конкурса из 600 человек. Глава попечительского совета фонда «Новый дом», генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей ЧемезовСергей Чемезов также надеется, что родители, проживающие в коттеджном поселке, в будущем смогут принять в свои семьи еще больше детей. По его словам, «Точка будущего» готова всячески этому способствовать и обеспечивать максимально благоприятные условия для проживания и обучения. «Одна из задач нашего проекта – обеспечить детям комфортную среду и равные возможности. Сделать так, чтобы в обществе, и особенно в школе, где происходит становление личности, исчезло разделение детей на обычных и приемных. Чтобы школьники увидели в сверстниках с такой судьбой друзей и товарищей, а не «аутсайдеров» с чужими и далекими для них проблемами. Это не просто образовательный проект, это проект, цель которого – дать детям новые возможности и изменить конкретные жизни», - отметил Сергей Чемезов.