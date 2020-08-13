Обидевший «Спартак» судья прошел проверку детектором лжи

Пока об итогах не объявлено официально, а источники утверждают, что Казарцев выдержал проверку. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Футбольный судья Василий Казарцев, из-за которого последние пять день российский футбол колотит в судорогах скандала, проверили на детекторе лжи. Пока об итогах не объявлено официально, а источники утверждают, что Казарцев выдержал проверку. Но подобная процедура становится традиционной для российских футбольных судей – в последнее время арбитров отправляют на такие проверки все чаще и чаще.

Вообще-то это процедура в российском футболе считается добровольной. Только арбитры четко понимают: если они откажутся от проверки на детекторе лжи, это будет считаться чуть ли не косвенным признанием вины. Поэтому Василий Казарцев – тот самый судья, что поставил два спорных пенальти в ворота «Спартака» в матче против «Сочи», - не мог не согласится на тест. Следом за ним туда же отправился видеопомощник Алексей Еськов. Ему вменяется в вину, что он, посмотрев множество повторов, не сказал своему коллеге об ошибке. В результате пенальти на последней минуте не был отменен, «Спартак упустил победу (2:2), и требовал «крови» арбитров, грозясь сняться с чемпионата.

Полиграф настроили на «договорняки»

В российском футболе давно ходят разговоры, что детекторы лжи применяются разными клубами. Один из самых устойчивых слухов касался «Локомотива». Там якобы на полиграф усадили главного тренера команды Юрия Красножана, подозревая его в «договорянках». Прошло почти 9 лет, стороны до сих отрицают, что такая проверка была. Но с тех пор, говорят, в клубах нет-нет, да врубают детектор лжи. Например как после встречи «Коломна» - «Солярис» (0:6). Там сам тренер «Коломны» обвинил своих игроков в сдаче матча и игре на ставках. Полиграф ничего не показал.

Детектор лжи от Халка

Но впервые официально проверку полиграфом прошел судья Матюнин. В конце 2014 года его звездный легионер «Зенита» Халк обвинил в расистских высказываниях прямо по ходу матча. «Мне не нравишься ты и не нравятся черные», - якобы заявил арбитр. Матюнин сам вызвался пройти тест, и он показал правоту арбитра.

Судей обвиняли в игре на ставках

А потом полиграф перестал быть экзотикой. Его, например, проходил судья Артем Чистяков в 2018 году. А самым последним громким делом, которое расследовали с помощью детектора лжи, было обвинении арбитра Сергея Лапочкина в игре на тотализаторе. В следствии участвовал даже УЕФА. Но полиграф снова оказался на стороне судьи.

Примите успокаивающий тест

Так что ни разу детектор лжи не поддержал выдвинутые обвинения. В нашем футболе полиграф, скорее, превратился в успокаивающее средство. Вот и владелец «Спартака» Леонид Федун, узнав что судей отправили на такой тест, заявил, что команда не будет сниматься с чемпионата. Но возможно, красно-белым пообещали и другие жертвы – «голову» кого-то из руководителей судейского корпуса, а так же реформы в системе ВАР. А пока матче в «Спартак» - «Ахмат» 14 августа арбитру Евгению Турбину не позавидуешь: из одной ложи за ним будет смотреть Леонид Федун, из другой – Рамзан Кадыров.