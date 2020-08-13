В Чите на средства резидента ТОР провели капремонт спорткомплекса «Удокан»

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В Чите провели капитальный ремонт спорткомплекса «Удокан». Все работы профинансировал резидент территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» Байкальская горная компания.

Внешний фасад здания стрит-арт художники украсили с использованием эвенкийских мотивов. Внутри была проведена перепланировка и установлено необходимое спортивное оборудование.

«В 90-е годы в здании располагались мастерские колледжа, а в последнее время оно пришло в запустение и простаивало. По согласованию с городскими властями и министерством спорта Забайкалья мы профинансировали его капитальный ремонт, перепланировку, благоустройство прилегающей территории. Теперь здесь будет настоящий центр детского спорта!» - рассказали в пресс-службе компании.

Новое пространство в спорткомплексе разделили на три тренировочных зала для занятий художественной гимнастикой, боксом и борьбой. В каждом помещении оборудованы отдельные раздевалки и душевые комнаты. Также все залы оборудованы современным спортинвентарем.

Сдать отремонтированное здание в эксплуатацию планируется уже в сентябре текущего года.

«Важно, что проекты резидентов дают вливания в экономику края, создают рабочие места, при этом инвесторы способствуют созданию комфортной жизни забайкальцев. Инвесторы помогают в благоустройстве территорий, строительству и ремонту необходимых соцобъектов. Это важная составляющая работы территории опережающего развития», - отметил заместитель председателя правительства Забайкальского края Михаил Чуркин.

Напомним, создать сеть специальных территорий опережающего экономического развития с особыми условиями для организации несырьевого производства на Дальнем Востоке и в Сибири предложил президент России Владимир Путин. Постановление о создании ТОР «Забайкалье» было подписано летом 2019 года.