Мишустин вышел на тихоокеанский рубеж

Глава кабмина проведет на Дальнем Востоке почти неделю и посетит 4 региона. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В четверг 13 августа в Анадыре стартовала рабочая поездка премьер-министра России Михаила Мишустина на Дальний Восток. Глава кабмина проведет там почти неделю и посетит 4 региона: Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области. Это не только его первый визит на Дальний Восток в качестве премьер-министра, но и первая масштабная командировка после коронавируса.

Как и положено в таких больших рабочих поездках, премьера сопровождает добрая половина министров. А вот вице-премьер Юрий Трутнев, он же полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, поехать не смог: буквально накануне вылета у высокопоставленного чиновника обнаружили коронавирус. В совещаниях он будет принимать участие по видеосвязи.

Не удивительно, что тема ковида волновала и врачей окружной больницы в Анадыре, которую посетил Мишустин. Он заявил, что запуск российской вакцины снизит риск для медработников подхватить заразу.

Но первым пунктом программы все же была не больница, а тепличный комплекс в Анадыре, где выращивают овощи. В регионе чуть ли не самая дорогая продовольственная корзина в стране. Среди экспертов до сих пор идут споры, как обеспечить Чукотку овощами: выращивать в местном суровом климате или завозить с «большой земли». Наталья Макатрова, которая вместе со своей большой семьей (а у нее 9 детей) управляет тепличным комплексом, отвечает этот вопрос конкретно: кило завозных огурцов в магазине Анадыря стоит 600 рублей, а местных – 480.

- Свое производство овощей необходимо, если мы хотим, чтобы люди жили тут и дальше, - уверен Михаил Мишустин.

Впрочем, не везде премьера ждали открытые двери. Мишустин вместе с сопровождающими и журналистами бодро шагал по коридору окружной больницы, когда заметил табличку на кабинете МРТ. Премьер-министр решил осмотреть новое оборудование, но стоило потянуть дверь на себя, из-за нее раздался строгий голос врача:

- Нельзя, нельзя, нельзя, не заходите с аппаратурой!

Проносить камеры и другую электронику к мощному электромагниту и правда было не лучшей идеей.

- Вот, профессионалы, сразу видно, - явно не обиделся Мишустин.

Вообще премьер был явно в хорошем настроении. В той же больнице предложил министрам финансов и здравоохранения проверить зрение – мало ли что. Причиной такого расположения духа премьера могла стать сама больница, которую он осмотрел. По его словам, она не уступает многим клиникам Москвы.

Губернатор Чукотки Роман Копин пожаловался Мишустину, что местным жителям практически недоступна дальневосточная ипотека, которая позволяет купить жилье под 2%. Дело в том, что по правилам программы, деньги дадут только на новое жилье, приобретаемое на первичном рынке. Или на вторичку, но в сельской местности. Но на Чукотке строят мало, а в городских поселениях живет почти 2/3 населения региона. Вот и получается, что воспользоваться госпрограммой могут единицы.

- По Чукотке надо отдельное решение принимать. У вас особая ситуация, - сказал Михаил Мишустин, поручив проработать вопрос выдачи льготной ипотеки и на вторичное жилье.