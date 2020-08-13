Куда закатились звезды девяностых: Лика Стар греется в Сардинии, «Фристайл» и «Нэнси» остались без солистов

Лика MC трансформировалась в Lika Star и выпустила речитативную песню «Пусть пройдет дождь», а затем и провокационный, откровенный клип, который стал первым музыкальным видеороликом, показанным по MTV. Фото: ТАСС

Шлягеры 90-х до сих пор отлично звучат и вызывают позитивные эмоции. Мы рады их переслушивать, вспоминая, как молоды мы были и как искренне любили. Но что стало с авторами и исполнителями хитов? Знают не все. Лика Стар, Анатолий Бондаренко и Лена Зосимова — во второй части ностальгической саги от «КП».

Лика Стар

Родившаяся в Вильнюсе Лика Павлова, которую родители назвали в честь возлюбленной Чехова (Лика Мизинова), получила отличное образование и даже профессионально занималась плаванием, став мастером спорта. Однако воду променяла на пульт — стала первым в России девушкой-диджеем, стала крутить музыку под псевдонимом Лика МС. А потом начала читать рэп. Почти за 30 лет до Фейса, Моргенштерна и Элджея певица записала альбом в жанре хип-хоп. Песня «Биби, такси» с него стала хитом. Позже Лика MC трансформировалась в Lika Star и выпустила речитативную песню «Пусть пройдет дождь», а затем и провокационный, откровенный клип, который стал первым музыкальным видеороликом, показанным по MTV https://www.youtube.com/watch?v=8uiXLtJ-tso

Режиссером клипа был Федор Бондарчук, который потом вместе с Гошей Куценко, Сергеем «Пауком» Троицкими и другими звездами снялся в другом клипе Лики — «Одинокая луна». Буквально за несколько лет певица стала суперзвездой, снималась для журнала Playboy, и вошла в фавор к самой Алле Пугачевой: примадонна приглашала артистку на «Рождественские встречи», звала в свой театр и якобы хотела сделать преемницей. Но Лика взбрыкнула: «Я отказалась, потому что я и так номер один! Лучше я буду никем, чем марионеткой в руках Пугачевой!».

Она крутила роман с Владимиром Пресняковым, Федором Бондарчуком и Ильей Лагутенко, но вышла замуж за того, кто много зарабатывает — бизнесмена Алексея Мамонтова, которому в середине 90-х родила сына Артемия. Криминальная волна того времени, сопутствующая сверхдоходам коммерсантов, зацепила и Лику Стар: ее мужа пытались похитить, а она пряталсь вместе с ребенком, чтобы не стать заложницей конкурентов Мамонтова. После развода с ним певица нашла счастье в компании другого богача — итальянского владельца мебельной сети Анджело Сеччи. Улетела к нему на Сардинию, родила дочь Аллегру (16 лет) и сына Марка (9 лет), и живет, судя по свежим фото в инстаграме, припеваюче.

Бывшая звезда девяностых организовывает гастрономические туры на Сардинию и приезжает в Россию для участия в ток-шоу и сводных концертах.

«Фристайл»

Полтавская группа, в которой блистал когда-то Вадим Казаченко (в 1992 году начал сольную карьеру после клипа «Больно мне, больно»), создавалась как аккомпанемент для Михаила Муромова. Но потом выстрелил хит «Ах, какая женщина» и «Фристайл» стал популярен не меньше группы «Мираж». Состав активно гастролировал, получал музыкальные награды и активно ротировался. До 2014 года музыканты выпускали пластинки (в основном это уже были сборники хитов), а два года назад солистка «Фристайла» Нина Кирсо перенесла тяжелый инсульт, коллектив стал полностью мужским, собирал деньги на лечение певицы, но она скончалась весной этого года.

В группе Кирсо заменила Ната Недина.

По понятным причинам украинская группа теперь выступает только у себя на родине. Причем, с молодежным составом — коллективом «Дети Фристайла»

Лена Зосимова

Родившаяся в семье медиамагната Бориса Зосимова (запустил MTV) девочка Лена с детства мечтала о карьере певицы. И у нее почти получилось. Симпатичная губастенькая девушка, которую часто сравнивали с ведущей Екатериной Андреевой, участвовала в «Утренней звезде», потом активно попадала в ротацию, выпускала клипы, снимал которые режиссер Григорий Константинопольский, и даже спела песню «Этот новый парень», ставшую хитом. Тексты композиций для Лены писали лучшие авторы страны: Игорь Николаев, Дмитрий Маликов, Александр Иванов. Продюсером третьего альбома Зосимовой стал сам Максим Фадеев.

Лена Зосимова Фото: www.youtube.com

Но взлета так и не случилось — все насмехались над вокалом Лены, припоминали отца и часто упоминали в КВН. Поняв, что суперкарьеры не получится, девушка стала ведущей MTV, а потом, как большинство известных вокалисток 90-х, вышла замуж за бизнесмена. Ему она родила сыновей Илью (16 лет) и Бориса (9 лет), которых сейчас и воспитывает. В 2013 году певица сыграла в сериале «Вангелия», посвященном жизни болгарской прорицательницы Ванги.

«Нэнси»

Бессмертный шлягер «Дым сигарет с ментолом», несмотря на запрет демонстрации табака в российской рекламе, и по сей день — хит. Автор и исполнитель Анатолий Бондаренко с Донбасса выпустил «Дым» в начале 90-х и мгновенно прославился. Ведущий «МузОбоза» Иван Демидов называл «Нэнси» лучшей группой на территории СНГ. В 1998 году после дефолта в России музыканты уехали в Германию и вернулись только через 10 лет. Снова возобновили гастрольную работу и запись песен.

Два года назад вышел новый клип группы на песню «Белый дым». В том же году скончался один из солистов коллектива: Сергей Бондаренко — сын Анатолия Бондаренко, основателя «Нэнси», который продолжает писать тексты песен группы, живет с собачкой за городом и катается на мотоцикле.

«Каролина»

Певица Татьяна Корнева сначала солировала в группе «Каролина», а потом и сама стала этой Каролиной. Девушка записала несколько хитов, выпустила клипы на самые известные из песен: «Мама, всё окей», «Вернись ко мне», «Летний дискобар».

Это была милая и слегка экстравагантная попса, тексты Каролине писал как ни странно бард Сергей Трофимов. Может, по его настоянию, может, вспомнив люберецкое детство, в начале нулевых Каролина перестала быть собой и стала Татьяной Тишинской — исполнительницей шансона. Псевдоним и первую песню, согласно легенде, придумал сам Михаил Круг. Артистка уверяет, что резкой смене амплуа способствовала переоценка ценностей, которая случилась после серьезного ДТП. Татьяна вдруг осознала, что надо заниматься тем, что любишь.

За 5 лет в жанре шансон солистка выпустила 12 (!) альбомов. И до начала карантина даже собиралась в гастрольный тур по США, чтобы петь для русской эмиграции.

Сын Артем, крестным которого стал певец Трофим, уже совсем вырос — он живет и работает в Китае.

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