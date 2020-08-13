Поправки в трудовой кодекс 2020: не рассчитался с сотрудниками — не закроешь предприятие

Теперь предприятие не сможет закрыться, пока не рассчитается сполна со всеми сотрудниками Фото: Shutterstock

С 13 августа начали действовать изменения в Трудовой кодекс по выплатам при увольнении в связи с закрытием предприятия. Главное новшество — теперь предприятие не сможет закрыться, пока не рассчитается сполна со всеми сотрудниками.

Что именно должны выплатить?

1) Выходное пособие в размере среднего месячного заработка.

2) Если прошло уже два месяца, а работник не трудоустроился - среднемесячный заработок и за второй месяц. Либо, если он только часть этого второго месяца пробыл безработным — пропорционально тому числу дней, когда он искал работу.

3) В исключительных случаях, по решению службы занятости, может выплачиваться средний заработок и за третий месяц трудоустройства.

Права на подобную финансовую поддержку у работников существовали и раньше. Но воспользоваться ими было затруднительно. Предприятие закрывалось — и все, попробуй с него уже что-нибудь потребуй.

- Изменения должны решить эту проблему, - утверждает заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

Теперь будет так: в государственной регистрации ликвидации юридического лица (без этой формальности предприятие считается действующим) откажут, пока не будет подтверждения, что после этого работники не будут вправе потребовать какие-нибудь выплаты. Хочешь закрыться побыстрее, гони всем увольняемым три зарплаты — и закрывайся.

Ряд экспертов, впрочем, высказывают сомнения, что эта схема будет работать во всех случаях. Если предприятие, особенно маленькое, закрывается по причине финансовых проблем и кучи долгов — откуда возьмутся деньги? Скорее всего, пойдут в ход какие-то обходные схемы с «продажей» фирмы, либо работников будут просить писать заявления «по собственному» и т.п.