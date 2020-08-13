В офис Яндекса в Минске ворвались вооружённые люди

Информацию подтвердили в пресс-службе
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В Минске в офис "Яндекса" пришли неизвестные вооружённые люди. Они заблокировали помещения. В них остаются сотрудники компании.
Пресс-служба "Яндекса" подтвердила информацию о случившемся, но детали происшествия пока выясняются, добавил пресс-секретарь компании Илья Грабовский.
- Подтверждаем, выясняем детали, - сообщили KP.ru в пресс-службе Яндекса.
- Мы точно не знаем, кто сейчас внутри. Но совершенно точно, там несколько человек, - сообщил «КП» собственный источник в офисе белорусской компании.
Кроме того, обыск проходит в минском офисе Uber, сообщила пресс-служба.
В компании также сообщили, что вооружённые люди пришли в оба минских офиса "Яндекса", в хаб для водителей "Яндекс.Такси" и в отделы сервисов.
Обстановка в Беларуси остаётся напряжённой с 9 августа. В воскресенье там прошли выборы президента, и по официальным данным победил бессменный с 1994 года президент Александр Лукашенко, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская проиграла, набрав чуть более 14%.
С 9 августа в большинстве белорусских городов продолжаются протесты.