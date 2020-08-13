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В офис Яндекса в Минске ворвались вооружённые люди

Информацию kp.ru подтвердили в пресс-службе
Ася КузнецоваАсяКузнецова
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Информацию подтвердили в пресс-службе

Информацию подтвердили в пресс-службе

Фото: Shutterstock

В Минске в офис "Яндекса" пришли неизвестные вооружённые люди. Они заблокировали помещения. В них остаются сотрудники компании.

Пресс-служба "Яндекса" подтвердила информацию о случившемся, но детали происшествия пока выясняются, добавил пресс-секретарь компании Илья Грабовский.

- Подтверждаем, выясняем детали, - сообщили KP.ru в пресс-службе Яндекса.

- Мы точно не знаем, кто сейчас внутри. Но совершенно точно, там несколько человек, - сообщил «КП» собственный источник а офисе белорусской компании.

Кроме того, обыск проходит в минском офисе Uber, сообщила пресс-служба.

В компании также сообщили, что вооружённые люди пришли в оба минских офиса "Яндекса", в хаб для водителей "Яндекс.Такси" и в отделы сервисов.

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