"Помолитесь за мою маму!": дочь впавшей в кому Валентины Легкоступовой выступила с заявлением

Валентина Легкоступова действительно находится в коме в крайне тяжелом состоянии Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Дочь Валентины Легкоступовой выступила с официальным обращением. Анетта Бриль рассказала, что на самом деле произошло с мамой, чтобы остановить поток лжи и хайпа, который, по ее словам, достиг невероятных масштабов.

Дочь сообщила, что Валентина Легкоступова действительно находится в коме в крайне тяжелом состоянии. Она вместе со своим мужем отвезла родительницу и ее третьего мужа Юрия Фирсова в наркологическую клинику, так как ее мама и отчим были в состоянии сильного алкогольного опьянения.

"Лучше просто помолиться. Не понимая, что же могло произойти, а главное, как такое могло произойти". - написала девушка в блоге.

Она категорически опровергла тяжелые травмы у родительницы, а вот черепно-мозговая травма у ее мамы была. "У нее не было проломленной головы и ссадин на лице! С 6 по 7 августа она совместно с супругом проходила терапию. Но в ночь с 7 на 8 августа ее состояние ухудшилось. Она впала в кому и ее перевели в другую больницу для проведения срочной операции, так как оказалось, что у нее была черепно-мозговая травма", - уточнила Анетта.

Девушка особо отметила, что никого не обвиняет в избиении. "Не имеем на это права, не имея доказательств. Пусть во всем разбирается СК. Но ряд вопросов, на который хотелось бы получить ответы, имеем. Например, почему в случае ее падения в ванной с нами не связались и не сообщили о травме? Никакое состояние «пьяного неадеквата» не предполагает собой оставление человека в опасности. Для чего вообще нужно было выпивать? Это только малая часть вопросов... Поливать грязью Фирсова Ю. я не собираюсь, так как это был выбор моей мамы. Нам важно вернуть мать, дочь и бабушку". - резюмировала дочь 54-летней певицы.

Меж тем ситуацию в семье коллеги прокомментировала Катя Семенова. "Мне не хочется, чтобы лилась вся эта ерунда из серии «а мы предупреждали». Никто ничего знать не может. Что случилось, я не знаю. Знать могут только она и свидетели. Главное, чтобы она выкарабкалась и была здорова. Никому в голову не приходило, что все эти расследования могут добить человека. Помните, что творилось, когда Гундареву в жутком состоянии из-за кустов фотографировали? Ну, зачем?", - поделилась артистка.

Семенова уверена, что коллега была по-настоящему счастлива с Фирсовым. "Она говорила, что это - любовь всей ее жизни. Говорила, что вот, наконец-то, ей с ним повезло. Он спортсмен, у них какие-то неземные отношения", - цитирует 59-летнюю певицу WomanHit.

В настоящее время следствие считает, что Валентина Легкоступова получила травмы, предположительно, упав в своей квартире, ее никто не избивал. "Следствие полагает, что певица сама могла получить травмы в результате падения в квартире", - цитирует РИА Новости осведомленного источника. Он отметил, что, вероятно, к моменту получения травмы артистка с мужем не один день употребляли спиртное. Следователи также опросили Бриль и сына Фирсова.