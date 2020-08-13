Путину рассказали о стоимости электричества в России и за рубежом

Докладывая о работе компании, Ковальчук рассказал о новых проектах. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

- С 2018 года вы ввели в эксплуатацию уже свыше 6 гигаватт мощности, это очень хорошие показатели, - Владимир Путин начал с похвалы встречу с главой «Интер РАО» Борисом Ковальчуком, руководителем корпорации, которая единственная в России не только производит электроэнергию, но и продает ее за рубеж.

Докладывая о работе компании, Ковальчук рассказал о новых проектах.

- Мы планируем масштабное строительство генерации в Тульской области, реализацию проекта на 200–300 миллиардов по полному энергообеспечению Пайяхских нефтегазовых месторождений в Красноярском крае, - перечислил он. - В конце года будет завершена Приморская ТЭС мощностью 195 мегаватт. Пользуясь случаем, хотели бы вас пригласить осуществить торжественный пуск.

Одно из направлений работы «Интер РАО» - создание отечественных турбин, то есть закрытие пробела в энергетике, образовавшегося после введения западных санкций.

- Мы реализуем проект доработки отечественной турбины ГТД-110. 110 мегаватт. Мы её тестируем на нашем стенде. Там неплохие результаты, она 3 тысячи часов уже накрутила.

- Нам нужны турбины такой мощности, - поддержал Путин.

- И второй проект – это наше совместное предприятие с «Дженерал Электрик», находящееся в Ярославской области, - продолжил Ковальчук. - С него турбины шли в Калининградскую область. Реализуем проект по полной локализации турбин мощностью 77 и 190 мегаватт.

В своем докладе он привел статистику, в которой сравнивается стоимость электроэнергии в России и за рубежом.

- Средняя цена электроэнергии в России составляет для граждан 57 долларов за мегаватт-час: в Германии – 353, то есть в шесть раз больше, - зачитал результаты Ковальчук. - В Евросоюзе в целом – 247 долларов. Для малого и среднего бизнеса российская цена – 76 долларов, в Германии – 233, Евросоюз – 169. Для крупной промышленности, которая в основном ориентирована на экспортные поставки, цены в Российской Федерации на 25 процентов ниже, чем в Евросоюзе.