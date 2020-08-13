"Давайте, убивайте детей!": вдова Николя Караченцова раскрыла правду об алкоголизме Александры Захаровой

58-летнюю актрису нашли в наркоклинике. Фото: Кристина Безбородова

Известие о том, что дочь покойного худрука "Ленкома" Марка Захарова, состоит на учете в наркоклинике, всколыхнуло не только театральную общественность но и стало настоящим шоком для поклонников Александры Захаровой. Коллеги Народной артистки не остались в стороне и раскрыли правду об алкоголизме актрисы.

Слухи о проблемах с алкоголем у Александры Захаровой ходили давно. На днях главный врач наркологической клиники Маршака Дмитрий Вашкин выступил с сенсационным заявлением. "Мы ведем базу всех известных людей с симптомами алкогольной зависимости. Александра Захарова, увы, к ним принадлежит". - цитирует специалиста "Экспресс газета".

Издание привело также высказывание инсайдера о том, что, возможно, именно пагубная зависимость Захаровой стала причиной ее развода с Владимиром Стекловым после девяти лет брака.

Тем временем актриса театра "Ленком" Людмила Поргина пожалела коллегу. "Несчастная баба - без мужа, детей, друзей. Да, богатая, ну и что?", - вздыхает вдова Николая Караченцова.

Впрочем, позже раскрыла правду об алкоголизме Александры Марковны. "Ни Марк Анатольевич не страдал алкоголем, ни Саша Захарова. На ее руках умирала мать и умирал отец, какой алкоголь? Умер Марк Анатольевич, давайте, убивайте детей!", - цитирует Пятый канал эмоциональное высказывание пенсионерки.

По словам актера Ивана Агапова, он никогда не видел коллегу по цеху в неадекватном состоянии. "По-моему, это чушь полная! Никогда я ее не видел в таком состоянии. Она днями и ночами в театре. Очень ответственно относится к профессии и, по-моему, это какая-то «злая утка»", - уверен артист.

Агапов отметил, что в настоящее время Захарова занята во всех постановках, в которых играла, присутствует на всех репетициях. Коллеги по цеху относятся к актрисе с любовью и выражают ей поддержку. "Роли, которые она играет, - большие роли. Ставил спектакль Марк Анатольевич отчасти на нее", - заключил звезда сериалов "Отель Элион" и "Ольга".