200 тысяч за неделю отпуска и шведский стол через стекло: сколько стоит турецкий вояж Кудрявцевой, Лободы, Гагариной и Джигана

Оксана Самойлова довольна отдыхом в Турции Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Турции расценки в вип-отелях такие же сногсшибательные, как и год назад. Однако наших артистов это никогда не останавливало: все отдыхают в разных условиях и на разных условиях.

Звезды щедро делятся локациями и фотками отдыха. Причина порой банальна – за рекламу отеля им дают бесплатное проживание или существенную скидку. Вот и Лера Кудрявцева с дочкой расположилась в шатре на пляже, обильно рекомендуя в соцсетях отель, где «тепло, вкусно, уютно». Лера прямым текстом написала «лучший отдых с детьми – это не Европа точно, а Турция…» Подписчики телеведущей разумно парировали в комментариях, что хорошо отдохнуть можно много где: «Неделя от 250 тысяч, еще и перелет… Не слабо. Зачем нам это рекламировать, издеваться над народом?» Неделя отдыха на двоих в отеле Белека, где проводит отпуск Кудрявцева стоит от 200 тысяч рублей, в эту цену «все включено», кроме перелета.

Оксана Самойлова и Джиган показали турецкий шведский стол в шикарном отеле Белека, где отдыхают – из-за пандемии вся еда за стеклом, и по просьбе отдыхающих обслуживающий персонал сам наполнит тарелку. Семья отдыхает с дочками и сыном, нянями, бабушкой и дедушкой, а также другой родней. Платят сами – огромная вилла с бассейном в сутки обходится почти в 400 тысяч рублей. Самойлова в восторге от отпуска: «Дети в первый раз так близко летели - они даже не поняли когда мы приземлились, что полёт окончен. Все спрашивают что тут по ограничениям: в принципе ничего, за исключением шведского стола - он вроде бы шведский, но не так как раньше. Теперь всё под стеклом и брать сам ты ничего не можешь, даже тарелки - всё выдают повара. Социальная дистанция, лежаки на расстоянии, столы на расстоянии и так далее… А так в общем никакого напряга. Народу не много. Тесты мы сдали перед вылетом и по прилету тоже надо сдать. Развлечений для детей тут просто миллион… Коронавирус внёс свои коррективы в план путешествий, но тут оказалось классно!».

Джиган с семьей впервые за семь лет в Турции Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Полина Гагарина в Турции с детьми и подругой актрисой Аленой Разживиной. «Встаем, едим, лежим, плывем, перекус, фото для отчета, плывем, лежим, полдник, плывем, едим, беседы о том, что болит, спим. Отдых для тридцать плюс», - шутит Гагарина. Неделя на двоих в отеле Бодрума, где сейчас отдыхает Полина стоит 233 тысячи рублей.

Пляж отеля, где отдыхает Гагарина Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

А вот Светлана Лобода за проживание в отеле не платит, так как прилетела на концерт. Эта привычная практика – элитные отели приглашают артистов скрасить вечер отдыхающим своими выступлениями..

Лобода прилетела на курорт индивидуальным рейсом — у певицы выступление в элитном отеле Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Елена Летучая оказалась самой оригинальной из наших звезд: она с мужем сегодня прилетела в Танзанию – отпуск семья проведет на Занзибаре. Елена поделилась впечатлениями сразу, прибыв в отель из аэропорта: «Мы долетели из Москвы до Стамбула, оттуда до Дохи (Катар), а потом - до Занзибара. Справки на коронавирус в пути нигде не требовали, нужно было надевать маски и перчатки. В аэропорту Танзании попросили оригинал справки о том, что мы не больны COVID. Она была с печатью. Мы на всякий случай сделали в Москве перевод. Начинаем путешествие по Танзании! Взяли доску – будем искать волны!» Летучая говорит, что на это путешествие ее сподвигло открытие Танзании для наших туристов.

Елена Летучая с мужем добирались в Танзанию вот в таких масках Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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