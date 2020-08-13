Совместный трек c Надеждой Бабкиной - первая коллаба Тимати после BLACK STAR

В ее рамках был записан зажигательный совместный трек двух реально любимых многими россиянами звёзд. Конечно же, он называется «Народный эксклюзив» и уже гуляет по бескрайним просторам интернета. Коллаборация с Надеждой Бабкиной стала первой для рэпера Тимати после его ухода из лейбла Black Star. В треке звучит призыв не бояться «пробовать что-то новое».

Челлендж звезды объявили в самом начале лета - 2 июня. Надежда Бабкина и Тимати пообещали выпустить коллаборацию, если меньше, чем за 1,5 месяца (точнее - до 10 июля) в магазинах «Пятёрочка» будет куплено по 10 млн упаковок чипсов Lay’s «Со сметаной в русских традициях» и бутылок напитка Pepsi «Манго». Новые вкусы сразу понравились россиянам. Более того, по мнению экспертов, они произвели настоящий фурор! Поэтому никто не удивился, что лимитированный объём был продан в условленный срок.

В результате герои двух разных поколений записали новый совместный трек. В нём, что можно было предугадать заранее, органично переплелись современность и народная классика, образы из русской культуры и модные, трендовые элементы… На работе в студии звукозаписи наши звезды не остановились и сняли клип. Там Бабкина читает рэп! А мультяшный Тимати скачет на вороном коне. Посмотрите, не пожалеете!

Такая оригинальная акция с участием Тимати и Бабкиной особенно полюбилась тиктокерам. В социальной сети TikTok два «дома» (так называются «группировки» популярных блогеров в приложении) даже вызвали друг друга на баттл в поддержку «Народного эксклюзива». Участники ХО Team House записывали индивидуальные задания с Lay’s «Со сметаной в русских традициях», а Dream Team House – с Pepsi «Манго». Блогеры решили выяснить, кто же круче танцует с Lay’s® или выпивает больше Pepsi®. Финалом битвы «домов» стали ролики (команды Lay’s® и команды Pepsi®), в которых приняли участие все блогеры, записавшие видео в рамках челленджа. «Кто же победил?», - спросите вы. Сами же тиктокеры рассказали своей многомиллионной армии подписчиков, что победила дружба.

КСТАТИ

Суммарный охват всех видео, выпущенных на платформе TikTok в рамках акции, превысил девять с половиной миллионов.