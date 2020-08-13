Эксперты оценили, могли ли массовые увольнения вызвать хабаровские «брожения»

Однако есть города, жители которых пострадали от увольнений и снижения доходов куда сильнее, чем остальная Россия. Доля тех, кто об этом говорит, выше всего в Хабаровске, где уже больше месяца не стихают протестные митинги Фото: REUTERS

Из-за пандемии коронавируса в России масса предприятий вынуждены были временно или полностью закрыться. Но специалисты считают, что сегодня дела идут лучше. В среднем по стране только 13% россиян знают о случаях увольнения или сокращения зарплаты персоналу за последнее время. К таким данным пришли исследователи Финансового университета при Правительстве, проведя социологический опрос в городах с населением более 250 тысяч человек в конце июля. Год назад о таких случаях сообщали 11% жителей крупных городов, а в 2018-м — 14%.

Однако есть города, жители которых пострадали от увольнений и снижения доходов куда сильнее, чем остальная Россия. Доля тех, кто об этом говорит, выше всего в Хабаровске, где уже больше месяца не стихают протестные митинги после задержания губернатора Сергея Фургала. Это ли является причиной волнений в Хабаровске?

Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета, доктор экономических наук Александр Сафонов отмечает, что социологические исследования являются дополнением к более полной картине, которую дают данные Росстата и сведения Службы занятости.

- По этим данным очень высокая напряженность на рынке труда традиционно наблюдается в Дагестане, Ингушетии и Чечне. В этот же разряд из Дальневосточного федерального округа попадают совершенно другие регионы, - говорит Сафонов. - Экономическая ситуация в Хабаровском крае не из самых плохих. От экономического спада больше страдает Приморье. В более худшем положении Амурская и Еврейская автономная область, которые по уровню экономики и безработицы значительно превышают показатели Хабаровского края. Судить о причинах напряженности в Хабаровске по этим исследованиям — говорить неправду. То, что там делается, результат событий, которые происходят на протяжении 20 с лишним лет. В свое время Дальний Восток сильно поддерживался государством. Но в период эпохи Гайдара была сформулирована идея, что развивать там что-либо кроме добывающей промышленности не нужно. Этот объем накопившихся проблем и негативный опыт руководства дают о себе дать.

Профессор добавил, что по количеству уволенных безусловный лидер Москва, где в пандемию без работы осталось 500 тысяч человек. Но власти активно помогали уволенным. И в столице более комфортная среда для жизни, поэтому это не приводит к таким явлениям, как в Хабаровском крае.

Экономист Денис Ракша также подчеркивает, что мы имеем дело с данными не о том, сколько человек потеряло работу, а сколько людей об этом говорят.

- Об этом больше всего говорят в Хабаровске. Это связано, скажем, с «брожением» умов, и с тем, что люди обсуждают, встречаясь на улицах и площадях города, - считает Ракша. - Если меньше встречаться, то меньше будет этих разговоров и упоминаний.

НАГЛЯДНО

Где за последнее время было больше всего увольнений?

(% жителей, знающих о таких фактах)

1. Хабаровск - 20%

2. Волгоград - 19%

3. Иваново - 19%

4. Курган - 18%

5. Нижневартовск - 17%

6. Архангельск - 17%

8. Тверь — 17%

9. Киров — 17%

10. Орел — 17%

Где увольнений было меньше всего?

1. Махачкала - 7%

2. Сочи — 8%

3. Нижний Новгород — 10%

4. Грозный — 10%

5. Уфа — 10%

6. Нижний Тагил — 10%

7. Новосибирск — 11%

8. Стерлитамак 11%

9. Магнитогорск — 11%

10. Краснодар — 11%