Пенсионерка заявила в полицию на санитарку, избившую ее в московской больнице

В настоящее время полиция проводит проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 64-летняя пенсионерка, инвалид 2-ой группы Галина Н.* Женщина сообщила полицейским, что прямо в палате больницы, где она находилась на лечении, ее избила одна из санитарок. По словам пенсионерки, медработница набросилась на нее с кулаками, кричала, несколько раз ударила, после чего стала душить.

На теле женщины остались большие гематомы после избиения

«Все случилось во время обхода медперсоналом палат с пациентами. Галина Н.* - лежачая больная, проходила лечение в отделении кардиологии после перенесенного инфаркта. По словам потерпевшей, во время планового осмотра одна из санитарок внезапно набросилась на Галину с кулаками и нанесла ей побои. На теле женщины остались большие гематомы после избиения», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку.

*имя изменено