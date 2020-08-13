Забастовки на предприятиях, «живые цепи» на улицах, протесты медиков и учителей: Что происходит в Белоруссии

Всего за время протестов силовиками было задержано более 6000 человек. Фото: REUTERS

Выборы в Республике Беларусь состоялись 9 августа. В тот же вечер начались акции протеста. С того момента они не затихают, а кажется только набирают обороты, перетекая из одного состояния в другое. И если в первые дни эти были страшные, ночные столкновения с ОМОНом (видеокадры до сих пор будоражат весь мир). То сейчас — это мирные марши в дневное время с улыбками (пусть и натянутыми) и цветами в руках. Зато все более и более многочисленные.

Вчера в Республике наконец-то заработал интернет. И все, что накопилось у белорусов за прошедшие в информационном вакууме дни (эмоции, фото и видео) хлынуло в сети. Это, или то, что силовики все же сменили тактику разгона протестов, теперь они почти никого не хватают, а вежливо просят разойтись или просто наблюдают. А может просто терпение у людей достигло критического предела, но сегодня 13 августа на улицы белорусских городов вышла, кажется, уже вся страна.

Возле изолятора временного содержания в Минске, где находятся задержанные в ходе акций протеста, сейчас людно. Фото: REUTERS

Основные события:

Всего за время протестов силовиками было задержано более 6000 человек. Местоположение многих до сих пор не известно. Родственники не могут их найти. Причем в первые протестные дни хватали не только мужчин, но и женщин и даже подростков. Те, кто уже получил административное наказание и вышел, рассказывают, что испытали в застенках — по 60 человек в камере, одна бутылка воды и буханка хлеба. На просьбы о воде и еде отвечали: «Будете знать, за кого голосовать». Не добавляет белорусам надежды и вчерашняя новость о погибшем в СИЗО 25-летнем парне, которого задержали 10 августа в Гомеле.

В Минске прошел крестный ход против насилия. Фото: REUTERS

Возле изолятора временного содержания в Минске, где находятся задержанные в ходе акций протеста, сейчас людно. Близкие пытаются передать задержанным предметы первой необходимости, сообщают РИА Новости.

В Гродно у ИВС люди (родственники задержанных) составляют списки и записываются в волонтеры.

Живые цепи солидарности (люди выстраиваются в длинную шеренгу, держась за руки) стали появляться с самого утра в разных частях города Минска. Фото: REUTERS

Живые цепи солидарности (люди выстраиваются в длинную шеренгу, держась за руки) стали появляться с самого утра в разных частях города Минска. Трудовые коллективы, просто соседи — все выходят, чтобы выразить свой протест, теперь уже даже не результатами выборов. Основной лозунг - «Против насилия». Очень много, можно даже сказать большинство, женщины. Многие одеты в белое. Им сигналят машины. Так, у Комаровского рынка собралась толпа женщин — человек 500 не меньше.

Многие одеты в белое. Им сигналят машины. Фото: REUTERS

Вышли на акцию протеста работники Филармонии. Они выстроились на ступеньках с плакатами и поют «Магутны божа», считающийся духовным гимном Белоруссии.

Врачи многих больниц и поликлиник (не только Минска, но и других городов), протестуют на ступеньках своих лечебных заведений. Фото медработников с плакатами «Против насилия» быстро разлетаются по сети.

Трудовые коллективы, просто соседи — все выходят, чтобы выразить свой протест, теперь уже даже не результатами выборов. Фото: REUTERS

К обеду таких цепей на улицах становится все больше. Они объединяются и двигаются к центру. В 14:00 на площади Победы уже большая толпа. Милиция никого не трогает.

Ближе к 15 протестующие уже у здания ЦИК и правительства Республики. Все цветы в киосках города скуплены. У кого нет денег, продавцы отдают бесплатно.

В других городах примерно тоже самое. Гомель — машины гудят, притормаживая у центральной площади. Брест — живые цепи солидарности по всему городу. Гродно — началось все с 5 человек в 12 дня, присоединялись прохожие, подъезжали люди. Постепенно цепь растянулась на несколько сот метров.

Утро отмечено еще и сообщениями о забастовках рабочих на крупных промышленных предприятиях страны.

Основной лозунг - «Против насилия». Очень много, можно даже сказать большинство, женщины. Фото: REUTERS

На БелАзе работники вышли к зданию администрации с требованием отставки действующей власти, освобождении политзаключенных и новых выборов, передает Sputnik. К бастующим вышел мэр Жодина (завод находится в этом городе). Сначала заявил, что не верит в подлинность видео, на котором ОМОНовцы избивают 15-летнего парня. И тут же был освистан. Уехал он от рабочих с обещанием, что машины БелАз не будут больше выделяться силовикам. И пообещал убрать ОМОН из города. Работники вернулись в цеха, но сказали, что в случае невыполнения требований, готовы остановить крупнейшее в Белоруссии производство.

Работники МАЗ сообщают, что выходят к заводоуправлению. «Чем это закончится не знаем, пока договорились небольшое количество людей, очень надеемся, что нас поддержат остальные», — рассказал один из работников журналистам Tut.by.

Послы иностранных государств возложили цветы в Минске к стихийному мемориалу на площади Крутицкого, где во время беспорядков погиб человек. Фото: Александр КОЦ

В 14:30 стало известно, что вооруженные люди ворвались в офис «Яндекса». Однако, все сотрудники давно переведены на удаленку, на месте несколько технических работников офиса.

На "Гродно-Азот" работники начали писать заявления о выходе из "Федерации Профсоюзов Беларуси". Все работники Южного рынка Гродно сегодня не вышли на работу в знак протеста. Бастуют сотрудники «Гродножилстроя».

Между тем, успешный IT-бизнесмен белорусского происхождения Микита Микадо обратился к силовикам: « Если вы хотите быть на стороне добра, но финансы не позволяют, пишите - я помогу. Также обращаюсь к другим предпринимателям. Пожалуйста, присоединяйтесь к этой инициативе. Вместе мы сможем убедить ребят не бить женщин, детей, сограждан. Если проблема в деньгах/кредитах, мы можем ее решить. Не бойтесь делать правое дело. Мы вам поможем».

Послы иностранных государств возложили цветы в Минске к стихийному мемориалу на площади Крутицкого, где во время беспорядков погиб человек. Фото: Александр КОЦ

Вот такая картина дня в Республике Беларусь. К вечеру ожидаются более массовые протесты и более длинные живые цепи солидарности.

Тем временем за прошедшую ночь в Минске убрали все цветы, которые люди приносили к месту смерти умершего демонстранта.

МВД Белоруссии заявило, что беспорядки утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким. За минувший день были задержаны еще 700 человек.

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