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Протесты в Белоруссии

Послы Европы сделали в Минске все как в Киеве

Корреспондент "КП" Александр Коц наблюдал, как дипломаты ЕС легитимировали протест, возложив цветы на месте гибели белорусского демонстранта
Александр КоцАлександр КоцАлександрКоц
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Видимо, воспользовавшись затишьем, решили внести свою лепту в белорусский протест (можно сказать - подлить бензина) представители Евросоюза

Видимо, воспользовавшись затишьем, решили внести свою лепту в белорусский протест (можно сказать - подлить бензина) представители Евросоюза

Фото: Александр КОЦ

С раннего утра в четверг Минск снова погрузился в одну большую какофонию автомобильных клаксонов. Гудел весь город, на улицах и проспектах образовались огромные пробки, на улицы высыпали тысячи людей. Бархатный протест ощутимо прибавил обороты, увеличившись в разы. Объяснить это можно двумя факторами.

Более десятка западных дипломатов приехали к метро «Пушкинская» - возложить цветы на месте гибели одного из демонстрантов.

Более десятка западных дипломатов приехали к метро «Пушкинская» - возложить цветы на месте гибели одного из демонстрантов.

Фото: Александр КОЦ

С одной стороны, заработал интернет, координация между оппозиционно настроенными минчанами наладилась. А еще к ним присоединилось значительное число возмущенных действиями милиции. Местами это уже не политический протест, а социальный. Многие требуют не «Лукашенко в отставку», а «Прекратить насилие».

По версии МВД, у него в руках сработало взрывное устройство.

По версии МВД, у него в руках сработало взрывное устройство.

Фото: Александр КОЦ

С другой стороны, силовики перестали чинить препятствия мирным протестующим. Еще два дня назад к ним бы подъехали лихие «воронки», похватали самых активных, а остальных разогнали. Но сегодня грузовиков с ОМОНом даже не видно.

«Беларусь не забудет тебя, воин света!» - гласит теперь надпись на асфальте у самодельного некрополя.

«Беларусь не забудет тебя, воин света!» - гласит теперь надпись на асфальте у самодельного некрополя.

Фото: Александр КОЦ

Видимо, воспользовавшись затишьем, решили внести свою лепту в белорусский протест (можно сказать - подлить бензина) представители Евросоюза. Более десятка западных дипломатов приехали к метро «Пушкинская» - возложить цветы на месте гибели одного из демонстрантов. По версии МВД, у него в руках сработало взрывное устройство. «Беларусь не забудет тебя, воин света!» - гласит теперь надпись на асфальте у самодельного некрополя.

Дипломаты со скорбными выражениями лиц преклоняли колени и благодарно кивали, когда им по-русски и по-белорусски кричали «Спасибо!»

Дипломаты со скорбными выражениями лиц преклоняли колени и благодарно кивали, когда им по-русски и по-белорусски кричали «Спасибо!»

Фото: Александр КОЦ

Дипломаты со скорбными выражениями лиц преклоняли колени и благодарно кивали, когда им по-русски и по-белорусски кричали «Спасибо!» И, да простят меня белорусы, но аналогия с Майданом навязывалась сама собой. В Минске, как в свое время в Киеве Маккейн и Нуланд, Пайет и Эштон, евродипломаты отчетливо продемонстрировали солидарность с протестующими. И это тревожный знак для Александра Лукашенко.

выборыПротесты в Беларуси - 2020

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