«Яхтсмен – это еще не владелец яхт. Все вскроется!»: у близких и коллег Валентины Легкоступовой много вопросов к ее новому мужу

В июле Валентина Легкоступова и Юрий Фирсов обвенчались в Крыму. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пока близкие молятся за здоровье 54-летней певицы Валентины Легкоступовой, коллеги перезваниваются и делятся своим взглядом на ЧП. Напомним, что жизнь Легкоступовой спасают врачи после того, как звезда получила травму головы. Предположительно Валентина упала дома, поскользнувшись в ванной комнате. Такую версию озвучил ее муж. Легкоступова третий раз вышла замуж и обвенчалась месяц назад. Вместе с яхтсменом 57-летним Юрием Фирсовым певица проводила остаток медового месяца в своей московской квартире неподалеку от метро «Текстильщики». После того, как мама перестала выходить на связь, ее 29-летняя дочь Анэтта Бриль приехала в «Текстильщики»: оказалось, что беспокоилась не зря.

Третий муж обещал певице «золотые горы». Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Анэтта сообщила в социальных сетях: «Я со своим супругом отвезла маму и Фирсова в наркологическую больницу еще 6 августа. Да, они оба были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Но моя мама ранее никем (и мной в том числе) не была замечена в употреблении спиртных напитков. У нее не было проломленной головы и ссадин на лице. С 6 по 7 августа совместно с супругом она проходила терапию, но с 7 на 8 августа в ночь ее состояние ухудшилось, она впала в кому, ее перевели в другую больницу для проведения срочной операции, так как оказалось, что у нее ЧМТ».

Легкоступова со вторым мужем Алексеем развелась совсем недавно. Фото: кадр программы «Когда все дома».

Анэтта говорит, что семья «никого не обвиняет в избиении, потому что не имеет на это право, не имея доказательств». Близкие надеются, что во всем разберутся в правоохранительных органах. При этом дочь Легкоступовой недоумевает: «Почему в случае ее падения в ванной с нами не связались и не сообщили о травме? Никакое состояние «пьяного неадеквата» не предполагает оставление человека в опасности. Для чего вообще нужно было выпивать? Это только малая часть вопросов. Поливать грязью Фирсова Ю. я не собираюсь, так как это был выбор моей мамы. Отношение нашей семьи к нему на сегодняшний момент не имеет никакого значения…» Дочь подтвердила – Валентина Легкоступова в коме, в крайне тяжелом состоянии.

Подруги звезды шепчутся, что Валя влюбилась и потеряла голову от любви к яхтсмену. А когда придет в себя – может его выгораживать. Певица Светлана Лазарева не боится высказать свою точку зрения: «Валь, зная тебя, обязательно будет ответ на это зло. Зло должно быть наказанным! Я молюсь за тебя, ты суперчеловек, ты поправишься, а вранье вскроется, за все каждый ответит! Это неизбежно. Это цинично пользоваться любовью. Все вскроется!» Подписчики в инстаграме Лазаревой предположили: «Любовь зла – полюбишь и владельца яхт!» На что Светлана ответила: «Яхтсмен, это еще не владелец яхт».

Светлана Лазарева и Валентина Легкоступова знакомы много лет. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Многие это поняли, когда завидный, со слов Валентины, жених Фирсов обосновался в квартире жены – недвижимость ведь находится не в элитном ЖК, а у метро Текстильщики. Легкоступова была влюблена. Недавно развелась со вторым мужем Алексеем, отцом своего 19-летнего сына. Во втором браке Легкоступова прожила 20 лет. Юрий Фирсов также развелся, чтобы вступить в брак со звездой. Добивался ее расположения долго – первый раз написал в соцсетях пять лет назад, предложил принять участие в регате… Она отказала, а спустя время – согласилась. Недавно на записи программы «Судьба человека» Валентина Легкоступова делилась счастьем: «Повезло мне с Юрочкой! Вижу в нем свое зеркальное отражение по энергетики и даже внешне мы с ним похожи. Это любовь с первого взгляда – увидела и что-то перевернулось внутри. Мы два энерджайзера, которые еще в жизни столько хорошего сделают. Он – моя лебединая песня!»

Лазарева намекает на то, что муж Валентины не богач. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Валентина представляла своего яхтсмена обеспеченным мужчиной: мол, у него яхты стоят заграницей. Он действительно известный яхтсмен, но далеко не богач. Юрий Фирсов - мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата Европы, а последние годы на жизнь зарабатывал тем, что набирал команды и устраивал регаты. Обещал, что в скором времени они отправятся на регату с Легкоступовой. А у Валентины в планах были концерты в сентябре. Теперь главное, чтобы она поправилась – ситуация серьезная. У певицы диагностировали субдуральное кровоизлияние (это гематома из-за черепно-мозговой травмы) и ушиб головного мозга тяжелой степени.