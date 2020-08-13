«Щас ты у меня все услышишь!»: сын рассказал подробности избиения женщины-инвалида санитаркой больницы

В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося инцидента и устанавливает все детали произошедшего. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны подробности истории, произошедшей в одной из московских больниц, где санитарка избила пациентку-инвалида. Как стало известно KP.RU, пострадавшая 64-летняя Галина Н.* имеет проблемы со слухом. Во время обхода санитарка что-то спросила у лежачей пациентки, Галина не расслышала вопрос и переспросила. По словам родных, это вывело из себя медицинского работника и она набросилась на Галину, несколько раз сильно ударила ее по разным частям тела, после чего схватило за горло, стала душить и кричать ей в ухо «Щас ты у меня все услышишь!».

«Моя мама инвалид 2-ой группы, лежачая больная и с ней произошло такое! У нее вся шея и бедра бордовые от синяков. Мама попала в больницу с подозрением на воспаление легких, там из-за нервов у нее случился инфаркт. Ее срочно госпитализировали в реанимацию. Она только-только стала приходить в себя, ее перевели в обычную палату кардиологии, как случилось это! Мама до сих пор ужасно напугана и боится даже разговаривать. Мы написали заявление в полицию, где все подробно рассказали. Надеемся, что правоохранители разберутся,» - рассказал KP.Ru сын пострадавшей Дмитрий

На теле женщины остались большие гематомы после избиения

По словам мужчины, его мама Галина плохо запомнила внешность обидчицы, что затрудняет поиск виноватой. Известно, что это девушка не славянской внешности со сложным именем, которое пенсионерка не смогла запомнить.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося инцидента и устанавливает все детали произошедшего.

*имя изменено