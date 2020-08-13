Создавать комфортную среду и менять мышление в целом: Что в России делается для социальной интеграции инвалидов

Отношение к инвалидам в обществе измеряется не только числом пандусов в подъездах и удобными тротуарами. Понятие доступной среды для людей с ограниченными возможностями намного шире: это и достойная социальная поддержка, и гарантии трудоустройства, и бесплатное лечение и реабилитация. Это, наконец, адекватное и равноправное восприятие проблем людей, волею судьбы оказавшихся прикованными к постели или к инвалидному креслу. Необходимо не только создавать комфортную среду, но и менять мышление общества в целом. И позитивные сдвиги в этом направлении уже есть.

С 2018 года в России реализуется программа «Доступная среда», решающая самые насущные проблемы инвалидов. Президент Владимир Путин продлил ее до 2025 года, за 14 лет на финансирование программы выделяется более 700 млрд рублей. Работа ведется и на законодательном уровне: зачастую необходимо менять устаревшие нормативные базы и вносить поправки в законы. Этим параллельно с правительством занимается партия «Единая Россия» в рамках своего проекта «Единая Россия – доступная среда».

Только за первую половину 2020 года в нашей стране было принято несколько защищающих инвалидов законов, инициированных единороссами. Так, в марте этого года Владимир Путин подписал закон о запрете на дискриминацию инвалидов и пожилых людей при предоставлении товаров и услуг. Кроме того, по инициативе партии с 1 июля гражданам-опекунам проиндексировали пенсии. Теперь они не считаются работающими пенсионерами и приравнены к получающим пенсию по старости, сообщает сайт «Единой России».

Еще одно нововведение, существенно облегчающее жизнь людям с ограниченными возможностями - заочное освидетельствование инвалидности. В разгар пандемии единороссы предложили именно такую форму освидетельствования, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом. Правительство поддержало идею и ввело заочное освидетельствование до 1 октября 2020 года. Теперь партия добивается принятия дистанционного формата этой процедуры на постоянной основе, ведь он уже доказал свою эффективность.

- Мы будем настаивать, чтобы особый порядок был продлен и далее, - комментирует секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. - Обратная связь, которую мы получаем от людей, показывает, что такая мера актуальна и востребована для многих не только во время пандемии.

Еще один важный шаг, предпринятый с подачи «Единой России» - выдача новых средств технической реабилитации после окончания срока их использования без дополнительных проверок. Кроме того, теперь категория «ребенок-инвалид» предоставляется без переосвидетельствования до достижения 18-летнего возраста детям с инсулинозависимым сахарным диабетом и детям со злокачественным новообразованием глаза после проведения операции по удалению глазного яблока.

Помимо этого, единороссы недавно внесли на рассмотрение Госдумы еще один законопроект, благодаря которому инвалидам станет легче получить технические средства реабилитации.

- Сегодня тысячи людей вынуждены получать их строго по месту прописки. Мы же предлагаем отменить эту привязку и выдавать новые техсредства по месту пребывания человека, который в них нуждается, - отметил Андрей Турчак. - Чтобы люди могли спокойно выезжать в другие города и регионы на учебу, лечение, к родственникам и не волноваться, что останутся без технических средств реабилитации.

Еще одно нововведение коснулось парковок. С 1 июля 2020 года больше нет необходимости получать для машины значок «Инвалид». Теперь нужно просто предоставить сведения об автомобиле в Федеральный реестр инвалидов или в госуслуги. И проверка законности использования парковочного места будет проводиться автоматически.

Интернет и соцсети занимают огромное место в жизни инвалидов, позволяя людям с ограниченными возможностями полноценно работать и общаться. Активисты проекта «Единая Россия – доступная среда» используют Сеть для формирования нового взгляда в обществе на проблемы инвалидов, организуя онлайн-конкурсы и фестивали социальных Интернет-ресурсов. Но, конечно, интернет не заменяет живого общения: партия организует много событий и в оффлайне — от спортивных соревнований до уроков доброты. По мнению координатора проекта, депутата Госдумы Михаила Терентьева, позитивные изменения в обществе уже происходят. И главное достижение проекта — это изменение отношения к проблемам инвалидов в целом.

- Конечно, среда стала доступнее для инвалидов и других маломобильных групп граждан, - считает Михаил Терентьев. - Это заслуга всей государственной политики. Один из результатов нашей работы в рамках партпроекта — это появление большого числа людей, понимающих, с какими проблемами сталкиваются инвалиды, имеющих желание и возможности их решать. Каждый на своем месте, в той сфере, которой он занимается, делает все от себя зависящее, чтобы способствовать социальной интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья.