Прививать от коронавируса в Москве будут добровольно

Всю систему вакцинации от Covid-19 Сергей Собянин назвал безопасной. Фото: REUTERS

Прививка от коронавируса в Москве будут ставить только с согласия пациента. Речи об обязательной вакцинации не идет. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал 13 августа в эфире «Россия 24». Также глава города уточнил, что если у ребенка есть медотвод от прививок, который запрещает введение вакцины, ему не запретят посещение садика или школы.

Мэр высказался о важности вакцины для борьбы с коронавирусом:

— Мы живем в полувоенной истории. Гибнут в мире сотни тысяч людей. Ни на одной войне последние десятилетия ничего подобного не было. Удар по экономике нанесен такой, которого не было последние десятилетия. Мы столкнулись с реальной страшной опасностью. Делать вид, что ничего не происходит — нельзя. Мы живем в другой ситуации, не мирной, неспокойной. На вызов нужно отвечать соответственно.

Сергей Собянин отметил, что выбирать сейчас приходится не между «хорошим и очень хорошим», а между тем, как человек получит иммунитет.

Мэр уверен, что они изготовили качественную вакцину, которую можно считать одной из лучших в мире. Фото: АГН "Москва"

— Заражение коронавирусом произойдет, если ничего не делать. У вас есть уверенность, что вы перенесете его без последствий? Думаю, ни один человек уверенно говорить не может. Или вариант, когда появится вакцина — провакцинироваться. У вас два варианта: получить иммунитет естественным путем в случае контакта с коронавирусом, либо получить вакцину, в которой коронавируса как такового нет, — объяснил мэр.

Всю систему вакцинации от Covid-19 Сергей Собянин назвал безопасной. Для примера он привел вакцинацию от гриппа, где по словам мэра, «95% успеха и минимальные осложнения». При этом глава города отметил, что не существует такой проблемы, что кого-то заставят ставить вакцину. Опасаться стоит другого:

— Вакцины будет мало! Это будет большой дефицит. До тех пор пока не развернут промышленные масштабы изготовления, которые будут изготавливать миллионы доз вакцины. Пока речь идет о тысячах, десятках тысяч, которые мы гипотетически можем получить в ближайшие месяцы.

Сергей Собянин рассказал, что много общается с сотрудниками института Гамалеи — именно местные ученые зарегистрировали первый образец вакцины в мире. Мэр уверен, что они изготовили качественную вакцину, которую можно считать одной из лучших в мире. При этом Собянин не исключил, что в ближайшие месяцы выпустят и другие препараты, поэтому у людей будет выбор, чем прививаться.

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