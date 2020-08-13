Расстояние не мешает растить кадры

Финансовый институт развития жилищной сферы ДОМ.РФ дистанционно обучил студентов и выпускников со всей России тонкостям работы в банковской системе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Преуспевающие – люди и компании - время даром не теряют. Они успешны как раз потому, что везде успевают и хватаются за любую возможность узнать что-то новое и чему-то научиться. И не важно, что сейчас на дворе – каникулы или пандемия.

Пандемия, безусловно, подтолкнула еще большее распространение во всем мире дистанционного формата для его использования практически во всех сферах человеческой деятельности. В том числе и едва ли не в первую очередь – в области образования.

Так, несмотря на масштабную вспышку коронавирусной инфекции, не дожидаясь ее окончания, в то время, как некоторые компании приостановили свое развитие и подбор кадров, Финансовый институт развития жилищной сферы ДОМ.РФ разработал и реализовал специальную образовательную программу для студентов и выпускников в дистанционном формате - «Точка роста в ДОМ.РФ».

Молодые специалисты не могут ждать, когда закончится пандемия. Им необходимо здесь и сейчас получить опыт и незамедлительно устроиться на работу. Точно так же не могут себе позволить «режим ожидания» и солидные компании, успешная деятельность которых зависит от постоянного развития и от того, насколько грамотен и компетентен их персонал.

В итоге образовательный практический онлайн-курс «Точка роста в ДОМ.РФ», который длился с 1 по 31 июля, оказался очень востребованным. Причем дистанционный формат позволил участвовать в нем молодежи из разных регионов России: из Москвы (28%), Воронежа (30 %), Челябинска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Калининграда, Краснодара, Новосибирска и др. – всего 42%). В общей сложности проект охватил 21 город и задействовал 230 человек. Студенты приняли участие в 36 мастер-классах и вебинарах от ведущих экспертов ДОМ.РФ по следующим темам: «Карьера в Банке: типы и виды», «Что такое front-офис и back-офис», «Розничные продажи», «Малый бизнес», «Рынок недвижимости, продукты и процессы в рамках ипотечного кредитования», «Цифровые технологии в сфере жилищного кредитования», «Информационная безопасность в банковской сфере».

Молодежь выполняла такие задания, которым помогли ребятам оценить их навыки в эффективной коммуникации, самомотивации, ориентации на результат, клиентоориентированности и сформировать для себя дальнейший вектор профессионального развития.

За время онлайн-практики обучающиеся прокачали хард- и софт-скиллы, посетили вебинары, мастер-классы, приняли участие в квизах.

«Программа дала представление о специфике банковской деятельности, особенностях начала карьеры в банке и позволила отточить конкретные навыки под руководством опытных экспертов, что наиболее ценится при трудоустройстве. Кстати, по завершении обучения и практики лучшие слушатели оказались в списке кадрового резерва финансового института и в будущем могут рассчитывать на оплачиваемую стажировку в компании», - предоставлено ДОМ.РФ.

Точно так же не сидят сложа руки и другие передовики, независимо от сферы и рода деятельности. Еще один пример – компания "РТ-Инвест".

В настоящий момент отрасль обращения с отходами только-только создается, и для решения сложных и высокотехнологичных производственных процессов необходимы профессионалы. Поэтому для повышения квалификации компания «РТ-Инвест» разработала корпоративные образовательные программы. Это комплексная система, включающая очное и дистанционное обучение с использованием различных it-решений. «Сейчас уже более 5 000 сотрудников группы компании «РТ-Инвест» повысили свои профессиональные навыки, - поделился информацией генеральный директор "РТ-Инвест" Андрей Шипелов. - Как минимум в двух обучающих программах участвовали 80 % сотрудников. Это, безусловно, способствует эффективному развитию специалистов и создает профессиональное сообщество с высоким уровнем компетенции в области обращения с отходами.»

Молодежь выполняла такие задания, которым помогли ребятам оценить их навыки в эффективной коммуникации, самомотивации, ориентации на результат, клиентоориентированности и сформировать для себя дальнейший вектор профессионального развития. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помимо этого, совместно с МГУ «РТ-Инвест» инициировал бесплатный образовательный проект «Новая система управления ТКО в России» в рамках Открытого Экологического университета. Курс лекций проходит под руководством доктора химических наук, эксперта ООН по химической безопасности Валерия Петросяна. Занятия были организованы на химическом факультете МГУ. Занятия вызвали большой интерес не только у студентов, но и у многих людей с активной жизненной позицией, которые хотят внести свой вклад в сохранение природных ресурсов и продвижение экологических трендов.

- Дистанционные образовательные программы применяются и у нас, – рассказал заместитель генерального директора обувной сети «МБТ» Александр Полозков. – Это весьма эффективный инструмент для того, чтобы безостановочно двигаться вперед. У нас успешно используется практика как удаленного предварительного обучения нового персонала, так и последующего повышения уровня квалификации в рамках созданной «Академии МБТ». Это очень важно для ритейла, где высока текучка, и необходимо постоянно улучшать как обслуживание клиентов, так и коммуникации внутри компании. Часть занятий мы проводим еженедельно в очном формате, а часть удаленно через внутреннюю ERP-систему, которая позволяет в онлайн-режиме давать доступ к базам данных, отвечать на все вопросы, обучать и подтверждать квалификацию согласно внутрикорпоративным стандартам.

Одним словом, хотим мы того или не хотим - интернет уже стал нашей реальностью, которая серьезно меняет содержание жизни, ее ритм и многократно расширяет возможности.