Получить работу руководителя и секретаря поможет правильный знак зодиака

Четверть российских работодателей рассматривают соискателей по их гороскопам Фото: Shutterstock

Опыт работы, образование, зарплатные ожидания – все это, конечно, важно. Но далеко не только этим ограничивается поиск идеального сотрудника. Четверть российских работодателей обращает внимание на знак зодиака претендента при его трудоустройстве, причем каждый шестой (16%) делает это постоянно, выяснило исследование портала «Работа.ру».

Особенно важно, под какой ты звездой ты родился при приеме на руководящую должность. Большинство (75%) из тех, кто верят гороскопам, назначают начальниками только людей определенных знаков. Так что будь ты хоть семи пядей во лбу, но если боссу втемяшилось в голову, что из Раков выходят плохие организаторы, то он никогда тебя не повысит. Только и остается отвергнутым, что искать контору, где хозяева не будут такими фанатами астрологии.

Кстати, по этому же принципу в половине случаев этим начальникам подбирают секретарей. Не исключено, что при поиске работы помощника руководителя могут помочь дополнительные знания о совместимости по звездам. Впрочем, 20% соискателей действительно изучают гороскоп перед собеседованием.

К слову говоря, рабочий класс у нас тоже весьма подвержен «звездным предрассудкам». То же исследование показало, что 28% соискателей прежде, чем принимать решение о смене работы обязательно заглянут в гороскоп на неделю. Дабы убедиться, что небесные светила выдают светлые карьерные предзнаменования.

Обращаете ли вы внимание на знак зодиака кандидата при найме?

На какие позиции (если зависит от позиции)?

Был бы полезен знак зодиака соискателя на сайте по поиску сотрудников?

Интересуетесь ли вы гороскопом, когда необходимо принять решение о смене работы?