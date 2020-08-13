Собянин прокомментировал слух о том, что с 15 сентября Москва вновь окажется на самоизоляции

Последние несколько недель в Москве обсуждают слух о том, что с 15 сентября жители столицы будут вынуждены вновь оказаться на самоизоляции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние несколько недель в Москве обсуждают слух о том, что с 15 сентября жители столицы будут вынуждены вновь оказаться на самоизоляции. Информация передавалась по соцсетям без разглашения источника, якобы в правительстве столицы. В эфире канала «Россия 24» Сергея Собянина спросили, не закроют ли театры и кино, в связи с тем, что якобы ожидается возвращение на самоизоляцию.

— Ничего к этому не располагает. Обстановка позволяет работать театрам, кинотеатрам, но с теми ограничениями, которые мы ввели. А по поводу 15 сентября — это слухи бесконечные. Слухи поражают своей устойчивостью. Хотя я уже много раз говорил, что никаких планов у нас на этот счет нет, — ответил Сергей Собянин.

Также мэр столицы еще раз подтвердил, что День города в 2020 году в Москве будет проведен. Однако с поправкой на эпидемиологическую ситуацию. В мэрии хотели традиционно устроить масштабное торжество. Однако чем ближе дата, тем яснее становится, что ситуация не располагает к широким гуляньям.

— Мы будем ограничивать массовые мероприятия в городе. Соответственно и сам праздник День города будет локализован. Не будет перекрыта Тверская, не будет массовых концертов. Будут локальные мероприятия в парках, скверах, учреждениях культуры на территории всего города, — рассказал мэр Москвы.

День города в 2020 году в Москве, по словам мэра, будет в light-режиме, т.е. «легком». Лейтмотивом торжества станет музейная тематика, история столицы. Известно, что гулянья назначены на 5 и 6 сентября. Это суббота и воскресенье.