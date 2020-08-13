CК: полицейские платили взятки за допуск к экзаменам

Такую уникальную тягу к знаниям следователи обнаружили в Ставропольском филиале Краснодарского университета МВД России. Фото: ставф.крду.мвд.рф

Следователи СК России выявили в Ставропольском филиале Краснодарского университете МВД России преступное сообщество. Одним из его идейных вдохновителей оказался заместитель начальника факультета заочного обучения переподготовки и повышения квалификации. Офицеры-преподаватели вымогали с учащихся полицейских сотни тысяч рублей только за допуск к экзаменам...

- По данным следствия, в период с января 2019 по июль 2020 года фигуранты из числа участников преступного сообщества получали взятки в особо крупном размере за допуск слушателей факультета к экзаменационным сессиям и успешную сдачу зачетов и экзаменов без проведения фактического контроля их знаний. Общая сумма незаконных вознаграждений составила более 2 миллиона рублей, - заявили в СК России.

Как заявили в ведомстве, в состав этого необычного преступного сообщества вошел заместитель начальника факультета заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России Сергей Крапивин, начальники четырех кафедр и семеро слушателей указанного факультета из числа сотрудников региональных подразделений МВД и Росгвардии России.

Среди подозреваемых 12 человек, 11 из них задержано. В отношении части уже возбуждены уголовные дела по статьям "организация и участие преступного сообщества" и "получение взятки организованной группой в особо крупном размере".

Следователи провели уже более 70 обысков в жилищах и служебных помещениях участников преступного сообщества. У членов группы вымогателей обнаружены крупные суммы наличных.

Кстати, среди задержанных сотрудников школы полиции в Ставрополе - пять начальников кафедр. Позже стало известно, за что именно указанные лица брали взятки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дневник взяток и бриллианты: что нашли у руководства школы полиции в Ставрополе

В Ставрополе прошло массовое задержание работников Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России. Операцию организовали в рамках уголовного дела о взяточничестве. У курсантов брали так много денег, что приходилось вести книгу учета (подробности).