Михаил Дегтярёв: Мы должны убрать недоверие между всеми участниками рыбного промысла в крае

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв намерен поднять вопрос создания новых рыборазводных мощностей в крае.

Сегодня Михаил Дегтярёв провел совещание по развитию рыбной отрасли края. Врио губернатора пригласил на разговор всех ключевых участников процесса - рыбопромышленников, руководителей профильных министерств и ведомств, надзорных органов, представителей коренных малочисленных народов.

При этом Михаил Дегтярёв поменял порядок заседания и первыми дал высказаться рыбакам, а не чиновникам.

Представители КМНС пожаловались на порядок распределения квот. Недовольство текущей ситуацией в отрасли также высказали представители крупных промысловых компаний, ведущих лов на Амуре и в Охотском море. Свою позицию обозначило и руководство научной организации "ХабаровскНИРО", а также территориальное управление Росрыболовства и Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. Мнения участников совещания по ряду вопросов разошлись.

Врио губернатора пригласил на разговор всех ключевых участников процесса - рыбопромышленников, руководителей профильных министерств и ведомств, надзорных органов, представителей коренных малочисленных народов.

- Нужно убирать недоверие между всеми участниками промысла. Проведем полную ревизию рыбодобывающих предприятий, а также в части реестра коренных малочисленных народов Севера. Разберемся и с любительским ловом. Люди должны иметь возможность пойти на берег и поймать рыбу, привезти ее домой. Но главное - цены! Специально провел негласный рейд. Стоимость рыбы в Хабаровском крае неоправданно завышена. Но этот вопрос станет темой для отдельного разбирательства, - резюмировал итоги совещания Михаил Дегтярёв.

Также Михаил Дегтярёв намерен поднять вопрос создания новых рыборазводных мощностей в крае.