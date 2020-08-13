Названа истинная причина госпитализации разбитого инсультом Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов на носилках у здания Пресненского суда, 11 августа 2020 г. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Причиной госпитализации актера Михаила Ефремова из Пресненского суда стал стеноз сосудов, развившийся, предположительно, на фоне алкоголизма. В настоящее время актер находится в неврологическом отделении Боткинской больницы. Однако ходить сам пока не может - передвигается по клинике в инвалидной коляске.

Угрозы для жизни Михаила Ефремова сейчас нет. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. "У Ефремова произошло сужение сосудов головного мозга, возможно, на фоне алкоголизма", - цитирует ТАСС источника, знакомого с ситуацией. Как известно, стеноз приводит к инсульту, так как при стенозе нарушается кровообращение. Вероятно, это и случилось с артистом.

Актер, госпитализированный в Боткинскую больницу из Пресненского суда Москвы, проходит лечение в неврологическом отделении. В свою очередь адвокат звезды Эльман Пашаев сообщил, что "пока все без изменений". "Посещения запрещены из-за пандемии. Ежедневно можно передавать все, что он желает. Ефремов лежит в больнице", - подчеркнул он.

Адвокат Эльман Пашаев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Адвокат также сообщил, что артист не страдает алкоголизмом. Выпивал ли Ефремов под домашним арестом, ему не известно. "Я про это не знаю, все люди иногда употребляют, но я не видел ничего", - пояснил Пашаев.

Ранее сотрудники Боткинской больницы подтвердили инсульт у заслуженного артиста. В свою очередь, адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевших по делу актера о смертельном ДТП, призвал перестать спекулировать на тему здоровья артиста. "Сейчас много инсинуаций. Кто-то ему сочувствует, кто-то считает, что это попытка затянуть процесс. Но я хочу призвать всех перестать спекулировать на этой теме", - сказал он.

В настоящее время актер находится в неврологическом отделении Боткинской больницы. Однако ходить сам пока не может - передвигается по клинике в инвалидной коляске. Фото: Канал "Москва 24"

Добровинский добавил, что о здоровье Ефремова сообщает его адвокат, а адвокат призван всегда говорить правду. "Давайте верить тому, что говорит нам адвокат Михаила Ефремова", - заключил он.

Напомним, актер был госпитализирован в Боткинскую больницу из Пресненского суда Москвы 11 августа. Актера доставили в больницу без сознания и поместили в нейрореанимацию.