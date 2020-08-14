Валерий Лимаренко: Хочу, чтобы люди получали нужные специальности и оставались на Сахалине

Валерий Лимаренко влюблен в Сахалин и может рассказывать о нем часами. Журналистам он показал видео с медведем, которого лично снял на острове. Фото: Иван МАКЕЕВ

Шаг за шагом Сахалинская область развивает систему здравоохранения, образования, создает комфортные условия для бизнеса. Туристические маршруты становятся популярными - Сахалин и Курилы в прошлом году посетили более 300 тысяч путешественников. В планах властей сделать регион еще привлекательнее. Кстати, из-за коронавируса не пришлось ставить на паузу ни один проект. О мерах поддержки бизнеса, о социальных пособиях и уникальной программе в сфере образования «два диплома» рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«Здоровье людей прежде всего»

- Валерий Игоревич, вся страна продолжает бороться с коронавирусом. Ситуация с пандемией отразилась на экономике Сахалина?

- Мы организовали экспресс-тесты - их делали всем, кто приезжал к нам. Развернули несколько лабораторий, тестов было достаточное количество. Тем самым мы обеспечили бесперебойную работу предприятий, которые связаны с добычей газа, нефти, угля, рыбы. Работали строители, работал весь транспорт.

- Как поддержали тех, кто все же потерял рабочие места?

- Половине из тех, кто потерял работу, мы предоставили новые места. Люди регистрировались как безработные не только потому что потеряли рабочие места, но и потому что появилось пособие. Это позволило выводить экономику из серого состояния - неработающие люди были зафиксированы как безработные. А у нас порядка 12 тысяч рабочих мест есть сегодня, и мы можем предложить им эту работу.

- Все регионы России старались помочь семьям: сохранить зарплаты, оказать социальную поддержку. Как у вас решались эти вопросы?

- По социальному обеспечению мы номер один в Российской Федерации. У нас около 200 социальных программ для разных категорий населения. Когда началась пандемия, появился специальный телефон, куда можно было позвонить, если какая-то проблема возникла. Людям старшего поколения предоставляли продуктовые наборы. Потерявшим работу предложили получить заработную плату через льготный кредит для предприятия.

Современная инфраструктура Сахалинской области вдохновляет инвесторов для создания новых проектов… Фото: Евгения ГУСЕВА

- Ситуация с коронавирусом стала проверкой на прочность для системы здравоохранения. Планируется ли в регионе дальнейшая модернизация больниц, привлечение медицинских сотрудников?

- Мы приблизительно за год до пандемии провели реформу здравоохранения. Во-первых, мы пригласили из регионов врачей на вакантные места. Во-вторых, купили большое количество оборудования и на сегодняшний день оснащены лучше, чем европейские страны. В-третьих, развернули проект «Доступная поликлиника», чтобы каждый человек мог попасть на прием к врачу. И когда началась пандемия, конечно, это все выручило нас.

«Развитие транспорта: порт, мост и авиация»

- Хватает ли в регионе высококвалифицированных кадров (в медицине, строительстве, образовании)? Или нужно привлекать из других регионов?

- С учетом того, что мы развиваемся быстрыми темпами, хочу сказать, что не хватает. Приезжают к нам работать вахтовым способом инженеры, рабочие, программисты. В сфере нефтегазодобычи работают люди со всего мира. Я считаю, что должны работать наши - сахалинцы и курильчане. Поэтому мы хотим, чтобы наши люди получали нужные специальности и оставались на Сахалине: трудились, создавали здесь свои семьи. И никуда не уезжали.

- Позволит ли новая образовательная программа «два диплома» удержать молодежь на Сахалине? Ведь многие стремятся в Москву или Санкт-Петербург.

- Эта программа новая - наше ноу-хау. Именно пандемия нас подтолкнула к ее созданию.

Мы поняли, что образование может быть и дистанционным, поэтому придумали проект «два диплома»: человек поступает к нам (в Сахалинский государственный университет) и одновременно в один из лучших вузов страны. Программа нацелена на то, чтобы люди выучились и работали у нас.

Туристические туры к океану и действующим вулканам становятся доступнее. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Какая обстановка с инвестициями в регион, о каких проектах известно?

- Сейчас готовим документы по проектированию и строительству корсаковского порта, чтобы он был глубоководным, чтобы, находясь в центре Азиатско-Тихоокеанского региона, туда заходили корабли, и там был грузовой оборот порядка 30 млн тонн в год. Мы работаем над тем, чтобы федеральное правительство строило мост с материка на Сахалин, поскольку это соединяет БАМ с Сахалином. Только что завершилось строительство новой железной дороги.

- Развитие получит и авиационный транспорт?

- Да. Делаем вместе с правительством России большой проект по дальневосточной авиации на базе нашей местной компании «Аврора». Таким образом получается, БАМ, который идет с запада на восток, Северный морской путь, который проходит мимо наших островов, авиация - все эти инфраструктурные задачи мы решаем с федеральным правительством. А если это все умножить на то, что у нас хорошая, благоприятная социальная среда, то можно говорить, что у нас все готово для экономического прорыва.

Внутренний туризм

Заграница под замком - на Сахалине отдохнем.

Самое время осуществить мечту - посетить Сахалин, Курилы, увидеть действующие вулканы, попробовать местную горбушу и крабов. Туры включают посещение водопадов, купание в лечебных термальных источниках.

- Что вам нравится, что посоветуете гостям?

- Все интересно. И места красивые. Сделали около 20 интересных маршрутов, которые позволяют посетить знаковые места. Сейчас мы создаем большой проект - круизное путешествие. Это будет Сахалин, Курилы, Камчатка. Буквально за неделю можно будет объехать все эти острова на прекрасном лайнере.

…и развития рыбной отрасли.

Кстати

Один хорошо, но «два диплома» лучше

Программу «два диплома» запустили для студентов Сахалинской области. Что нужно для участия в программе?

• Поступить в Сахалинский государственный университет (СахГУ) на бюджетной основе. Получение второго образования также будет бесплатным;

• выбрать вуз среди партнеров проекта (на сайте sakhgu.ru);

• выбрать направление, среди которых «управление водными биоресурсами», «нефтегазовое дело» и другие.