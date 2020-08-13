Сергей Пиняев - 15-летний «русский Мессии»: в ФНЛ забивает уже сейчас, скоро уедет в «МЮ»

Сергею Пиняеву всего лишь пятнадцать, но он уже успешно выступает в играх ФНЛ. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

О Сергее Пиняеве футбольные специалисты знали уже давно. Он уже в 13 лет обращал на себя внимание скаутов, а потом зажигал в юношеских сборных. Но сколько было таких звезд, которые всех разрывают в детском футболе, но попадают при переходе во взрослую игру? Но у Пиняева все пока по-другому: в 15 лет он попал в мясорубку первого дивизиона и в первых же своих двух матчах сделал две голевых передачи. А в игре «Иртыш» - «Чертаново» забил самый юный гол Футбольной национальной лиги.

Таких ярких дебютов юных игроков во взрослом футболе России еще не видели. Кокорин забил свой первый гол во взрослой команде в 17 лет, Аршавин – в 19, Дзюба – в 20. А у Пиняева в свои 15 лет нет даже странички в Википедии. Так что читайте и запоминайте - скорее всего года через три, когда он выйдет на поле «Олд Траффорд», пригодится.

Родился 2 ноября 2004 года в Саратове. Мама серьезно занималась легкой атлетикой, папа и дедушка – футболом. Они и стали первыми тренерами Сергея. С четырех лет он занимался футболом, мама отвечала за физическую подготовку, отец – за технику. И то и другое сейчас на уровне.

В 10 лет переехал в Москву. Один - родители остались в Саратове. И за пять лет из детской команды «Чертаново» дорос до игрока, которого обсуждают в Европе.

Уже в 13 лет впервые оказался в «Манчестер Юнайтед». Первая стажировка была короткой, но во время нее Пиняев успел пятью голами в товарищеском матче уничтожить сверстников из «Бари». Потом еще было две стажировки – во время них на Пиняева приходил смотреть нынешний главный тренер «МЮ» Сульшер, а самого 15-летнего игрока отправляли тренироваться с командой 18-летних.

Сможет перейти в «МЮ» только в 18 лет. Считается, что англичане уже заняли для себя этого игрока, но до 18 лет по закону не могут выкупить трансфер. В «МЮ» за Сергеем пристально следят – на его дебютный матч во взрослом футболе из Манчестера специально приезжал скаут.

Стоимость Пиняева сейчас составляет 200 тыс евро. Для 15-летнего парня это очень много: Сергей входит в топ-10 самых ценных игроков Европы 2004 года рождения.

Позиция Сергея на поле – форвард. Но может сыграть и на флангах атаки, и оттянутого нападающего. Главные качества – техника и умение работать с мячом на скорости. Вы бы видели, какие слаломные проходы он делал в юношеской сборной России. Слабая стороны – игра в обороне. Возможно, что-то добавится с возрастом: в 15 лет с 30-летними мужиками ФНЛ бороться непросто.

В истории полно примеров, как юные подающие надежды звезды очень быстро заканчивали с футболом. У кого-то таланта хватало играть только по детям, кого-то заставили закончить карьеру травмы, были и те, кого сгубили первые деньги. Но очень хочется, чтобы появились, наконец, и примеры волшебных взлетов.