Стресс, компьютеры, плохая косметика: что старит нас преждевременно

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Видимые возрастные изменения кожи начинают происходить буквально на глазах: слой эпидермиса на веках и рядом значительно тоньше, чем на других участках лица.

- Из-за малого количества сальных и потовых желез водно-липидная мантия, сохраняющая увлажненность и эластичность кожи, на веках практически не образуется, - говорит к.м.н. Евгения Иконникова, врач-дерматокосметолог Института пластической хирургии и косметологии на Ольховской улице. - А слой подкожно-жировой клетчатки, и так очень тонкий, с возрастом может полностью исчезнуть. Это приводит к образованию синевы под глазами, когда через кожу просвечиваются круговая мышца и поверхностно расположенные сосуды. Ко всему прочему, волокна коллагена и слой подкожно-жировой клетчатки в данной области имеют более рыхлое строение, из-за чего кожа век легко растягивается, появляется отечность. Добавьте к этому постоянную подвижность: мы хмуримся, прищуриваемся, моргаем, смеемся, плачем. В результате многие начинают отмечать у себя мелкие морщинки и припухлости вокруг глаз уже после 25–28 лет.

Динамика и статика

Различают два типа морщин: мимические (динамические) и статические. К развитию мимических морщин в области глаз приводит постоянная мышечная активность данной зоны. Такие морщины становятся заметны при сокращении круговой мышцы глаза (происходит сморщивание кожи), а при ее расслаблении они расправляются. Постепенно вокруг глаз образуется сеть мелких морщинок, углубляющихся с возрастом.

Появление статических морщин связано с процессами, которые происходят непосредственно в коже: деградация и изменения свойств коллагеновых волокон, возрастные изменения в тканях, ослабление и растяжение связочного аппарата кожи, недостаточность венозной и лимфатической систем лица.

Причины ранних морщин

1. Индивидуальные особенности

К раннему появлению морщин вокруг глаз склонны люди с сухой и тонкой кожей, страдающие близорукостью и часто прищуривающие глаза, а также эмоциональные, с повышенной мимической активностью.

На более раннее появление морщин вокруг глаз также влияют индивидуальные особенности анатомического строения: нависание верхних век, низкая линия бровей, глубоко посаженные глаза.

2. Негативные внешние и внутренние факторы.

Негативное влияние на кожу вокруг глаз оказывают неправильное питание, хроническая усталость, недосып, агрессивное солнце, стресс, алкоголь, курение, а также проживание в неблагоприятной экологической зоне.

3. Не та косметика.

Дополнительными факторами, провоцирующими раннее появление морщин вокруг глаз, могут быть использование косметики низкого качества или неподходящей для этой зоны.

4. И не тот уход.

На появление морщин влияет и недостаточно тщательное смывание макияжа на ночь. А также слишком интенсивное втирание в кожу вокруг глаз уходовых средств, применение агрессивных скрабов, а также длительное использование кремов с кислотами.

5. Напряженная работа.

Формированию «гусиных лапок» может способствовать длительная работа за компьютером, приводящая к сильному напряжению зрения, при котором частота моргания снижается. Вследствие этого тонкая круговая мышца глаза не в силах регулировать кровообращение должным образом, результатом чего становятся застойные венозные явления, формирование синяков под глазами и морщин. В итоге лицо приобретает болезненный и изможденный вид.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как ухаживать дома: режим и компрессы

Советы для сияющей упругой кожи очень похожи на те, что дают в целом для хорошего самочувствия: нормализовать режим дня, наладить полноценный ночной сон не менее восьми часов. Настоятельно рекомендуется отказаться от вредных привычек, скорректировать рацион питания. А также избегать стрессов и переутомления.

Но главное - сократить объем жидкости, выпиваемой перед сном. И постараться уменьшить зрительную нагрузку.

А также проводить уходовые процедуры:

* В домашних условиях для экспресс-ухода за кожей век могут применяться прохладные (но не холодные) компрессы из травяных отваров или высококачественных сортов черного чая. Помогут специальные питательные маски, противоотечные и увлажняющие патчи под глаза, а также легкий массаж кожи вокруг глаз подушечками пальцев.

* Рекомендовано ежедневное применение крема и/или сыворотки для век, снижающих мимическую активность и содержащих увлажняющие и питательные вещества (структурные компоненты липидного барьера кожи, коллаген, гиалуроновую кислоту, пантенол, гидролизат сои, экстракты водорослей, аргирелин, пептиды и пр.) и противоотечные компоненты (пептиды, кофеин, экстракт зеленого чая, экстракт василька и т. п.).

* Обязательно нужно наносить солнцезащитный крем для век с SPF не менее 30 независимо от солнечной активности, то есть даже когда солнце прячется за облаками.

Чем помогут косметологи

Более эффективный уход, а также надежная профилактика старения кожи вокруг глаз и коррекция возрастных изменений возможны благодаря профессиональным косметологическим процедурам:

* Базовая процедура — инъекции ботулотоксина, способные сократить мимическую активность, расправить уже имеющиеся морщинки, а также эффективно предотвратить появление новых. Дополнительным приятным бонусом может стать то, что поднимается наружный кончик брови, глаз становится более «открытым», а взгляд – молодым.

* При появлении постоянных мешков под глазами поможет аппаратная косметология (микротоковая терапия, ионофорез), а также мезотерапия специальными лимфодренажными и противоотечными препаратами, предназначенными именно для этой области.

* Если основная проблема — темные круги под глазами и выраженная носослезная борозда, следует отдать предпочтение мезотерапии, инъекционной биоревитализации, контурной пластике. Заполнение носослезной борозды специальным филлером на основе гиалуроновой кислоты позволяет быстро достичь долговременного эффекта коррекции на срок от одного года и более.

* Процедура лазерного омоложения (ДОТ-терапия, фракционный фототермолиз, лазерная шлифовка) зоны вокруг глаз позволяет эффективно устранить морщины, а также уплотнить кожу и восстановить ее здоровый цвет.