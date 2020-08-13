«Ленинградское здоровье»: Губернатор Александр Дрозденко проверил, как работают выездные бригады медиков

Александр Дрозденко приехал в Киришскую клиническую межрайонную больницу и пообщался с пациентами и врачами. Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленинградской области.

В Ленобласти проходит акция «Ленинградское здоровье»: ее цель - скорейшее восстановление медицины после вынужденного простоя поликлиник во время пика пандемии. Из-за карантинного режима многие плановые услуги и обследования были недоступны. Сегодня в регионе развернулась массовая диспансеризация, в районы отправились мобильные бригады медиков. Инициатором акции стал губернатор области Александр Дрозденко. 13 августа он побывал в Киришском районе и лично проверил, как в местной больнице организована работа врачебного десанта.

Александр Дрозденко приехал в Киришскую клиническую межрайонную больницу в разгар рабочего дня. Сегодня прием здесь вели 47 врачей - лучших специалистов региона. Жители района побывали на осмотре у кардиолога, сосудистого хирурга, специалистов по диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, в больнице организовали проверку кардиостимуляторов.

- Ленинградская областная клиническая больница оказывает не только высокотехнологическую медицинскую помощь, но и консультации. Мы делаем качественную медицину доступной жителям даже самых отдаленных населенных пунктов, - отметил Александр Дрозденко.

Весь август по районам Ленинградской области будут курсировать 67 мобильных медицинских комплексов, в том числе 39 передвижных амбулаторий, 6 передвижных поликлиник, 16 флюорографов и 6 маммографов на колесах. Почти вся техника — новенькая: в прошлом году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» регион закупил 48 передвижных медицинских комплексов. На их приобретение было выделено 500 млн рублей, из которых 285 млн рублей – средства областного бюджета.

Глава региона побывал и на местной почте.Зданию давно требуется ремонт, и средства на это уже выделены. Но работы пришлось отложить до 2021 года из-за пандемии. Сегодня сотрудники почты вынуждены принимать клиентов на третьем этаже, куда тяжело подниматься пожилым и маломобильным посетителям. Александр Дрозденко пообещал обратиться к руководству Почты России с просьбой ускорить ремонт.

Жители Киришей ждут обновленную почту. Александр Дрозденко пообещал ускорить ремонт. Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленинградской области.

Зато в Киришском Дворце детского творчества капитальный ремонт закончился буквально на днях. Уже с 12 сентября дети снова начнут приходить сюда на занятия. Реконструкция велась с 2017 года, на ремонтные работы было выделено более 291 млн рублей. Здание полностью преобразилось: строители обновили фасад здания, благоустроили территорию вокруг него. С прошлого года для Дворца закупалась новая техника: акустическая система для концертного зала, компьютеры, мультимедийное, интерактивное и фотографическое оборудование для занятий, мебель, спортинвентарь и музыкальные инструменты.

В Киришском Дворце детского творчества капитальный ремонт закончился буквально на днях. Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленинградской области.

- Впечатлен! С размахом, по-киришски! - одобрил перемены Александр Дрозденко.

Глава региона рассказал, что видел здание до того, как в нем началась реконструкция, и сегодня оно сильно отличается: Дворец оборудован на самом высшем уровне.

- Прекрасный пример эффективного использования бюджетных средств, - считает Дрозденко. - В эти стены приятно заходить и взрослым, и детям, здесь комфортно заниматься творчеством. Это и есть, в моем понимании, инвестиции в человека: создавать все условия для развития творческого начала в детях, поддерживать и создавать почву для развития личности.

Кроме того, губернатор проверил ремонт моста через реку Волхов и состояние местных дорог.В Киришах заканчивается строительство Северо-Восточного шоссе - объездной дороги для тех, кто едет в промышленную зону нефтеперерабатывающего завода. Побывал глава региона и на Киришской ГРЭС, где сейчас проводится модернизация ТЭЦ.

- Киришская ГРЭС - вот уже полвека — одно из флагманских энергетических предприятий нашей области. Электростанция не только снабжает энергией регион: жилые дома и промышленные производства, но и полностью обеспечивает возрастающие потребности промышленности в тепловой энергии, - рассказал губернатор.

Планируется, что модернизация завершится к 2025 году, за это время на ТЭЦ заменят три турбогенератора, реконструируют шесть котлов и внедрят автоматизированную систему управления.