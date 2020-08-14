Банк ПСБ приступил к роботизации бизнеса

Рутинные процессы постепенно заменяются роботами во всех отраслях. В том числе и в банковской. Банк ПСБ приступил к поэтапной цифровизации операционных процессов банка. Работа предстоит большая.

- До конца 2021 года суммарно будет роботизировано 26 процессов бэк-офиса, таких как финансовый мониторинг, сопровождение розничных кредитов - ведение бухгалтерского учета по розничным кредитам, выставление досрочного истребования задолженности по кредитам с просроченной задолженностью, сопровождение операционной деятельности - работа с депозитными сделками по клиентам юридическим лицам и сопровождение процессов подготовки ответов на запросы аудиторских компаний, - говорится в сообщении банка.

По предварительной оценке, эффект от внедрения первого этапа цифровой трансформации составит более 400 миллионов рублей за два года. То есть именно эту сумму банк сэкономит за счет оптимизации всех процессов. Кроме того, роботизация коснется и других операционных процессов банка. В частности, планируется внедрить RPA (Robotic Process Automation) на процессы открытия счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также процессы ручных проверок в части андеррайтинга заявок по кредитным продуктам.

Напомним, RPA - это алгоритм, повторяющий действия человека в программном обеспечении, встраиваемое в IT-инфраструктуру банка без необходимости доработки существующих банковских программ. - Внедрение роботов позволяет ускорять выполнение процессов, сократить количество ручного труда, а также повысить гибкость процессов, к растущему объему операций, - считают в банке. В этом году ПСБ уже запустил в опытную эксплуатацию несколько роботов на ключевых процессах. Роботы закрывают счета в автоматическом режиме, обрабатывают требования и поручения Федеральной налоговой службы. Таким образом, доля ручных и рутинных операций в данных процессах сокращена вдвое. Кроме того, робот-коллектор участвует в процессах по урегулированию просроченной задолженности, он совершает первые звонки клиентам. Технология реализации настолько совершенна, а уровень качества обслуживания и распознавание речи сравнимы с уровнем обслуживания консультанта банка, что 99% клиентов даже не догадываются, что разговаривают с роботом. Это позволяет оказывать качественную консультацию, оптимизировать затраты и сохранять эффективность.

- Для ПСБ роботизация операционных процессов - не только модное направление. Это в первую очередь инструмент, позволяющий делать бэк-офис более эластичным и легко масштабируемым под амбициозные задачи, которые поставлены перед банком. Роботы находятся в строю в режиме 24/7 и при правильной разработке алгоритмов никогда не ошибаются, - говорит Андрей Мукин, директор операционной дирекции ПСБ.

- Использование технологий RPA позволяет более эффективно управлять ресурсом наших сотрудников и, как следствие, стоимостью и скоростью процессов. Так, в период пандемии оказались очень востребованными меры государственной поддержки для малого и среднего бизнеса. ПСБ всего за две недели внедрил роботов в этот процесс, что позволило существенно сократить время, выдать более 17 000 кредитов и последующих траншей пострадавшим предприятиям.