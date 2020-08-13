ОМОН уехал из города? Весь Полоцк вышел гулять под Цоя!

Молодежь Полоцка на улицах города, 13 августа 2020 г. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Средь белорусского протеста, где даже с новостных лент, впечатление, сочится негодование, вдруг вынырнул свободно митингующий город Полоцк.

Это как столкнуться с веселым клоуном на кладбище.

Я приехал из соседнего Витебска, где милиция так замордовала город, что забирает людей прямо с остановок. И обнаружил легкомысленно шатающуюся(!) по городу(!!) с белыми шариками и цветами (!!!) под Цоя (!!!!) колонну не арестованных демонстрантов (!!!!!). Несколько сотен человек. В большинстве своем бессмертная молодежь, некоторые с детьми.

Но как?!.

Местные объяснили этот технический сбой.

Все просто. Из города, говорят, куда-то делся ОМОН. То ли уехал усмирять Минск, то ли силовики получили приказ: «Отставить насилие». Или они сами решили - да пошло оно все на фиг, отставляем.

Самое странное, что предыдущие дни Полоцк был обычным белорусским городом, где рвались светошумовые гранаты и бегали люди.

А теперь кругом кричат «Живе, Беларусь!» и ничего...

Солнышко светит. Птицы и Цой поют. Все улыбаются.

Ущипнул бы себя, конечно. Но не хочется.

Вдруг сплю.

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Я еще помню те времена, когда в редакцию «Комсомолки» приходили бумажные письма от читателей. Конверты приносили в огромном мешке! Сегодня для обратной связи достаточно нажать одну кнопку смартфона – в том же Телеграме. В белорусских протестах он играет не только роль координатора оппозиции. Это инструмент достучаться хоть до кого-то со своим мнением (подробности)