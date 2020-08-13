Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Протесты в Белоруссии

ОМОН уехал из города? Весь Полоцк вышел гулять под Цоя!

Наш спецкор Владимир Восробин передает из города, где люди смогли свободно выйти на демонстрацию. Что случилось?
Владимир ВорсобинВладимир ВорсобинВладимирВорсобин
Комментарии (2)Комментарии (2)
Молодежь Полоцка на улицах города, 13 августа 2020 г.

Молодежь Полоцка на улицах города, 13 августа 2020 г.

Фото: Владимир ВОРСОБИН

Средь белорусского протеста, где даже с новостных лент, впечатление, сочится негодование, вдруг вынырнул свободно митингующий город Полоцк.

Это как столкнуться с веселым клоуном на кладбище.

Я приехал из соседнего Витебска, где милиция так замордовала город, что забирает людей прямо с остановок. И обнаружил легкомысленно шатающуюся(!) по городу(!!) с белыми шариками и цветами (!!!) под Цоя (!!!!) колонну не арестованных демонстрантов (!!!!!). Несколько сотен человек. В большинстве своем бессмертная молодежь, некоторые с детьми.

Но как?!.

Местные объяснили этот технический сбой.

Все просто. Из города, говорят, куда-то делся ОМОН. То ли уехал усмирять Минск, то ли силовики получили приказ: «Отставить насилие». Или они сами решили - да пошло оно все на фиг, отставляем.

Самое странное, что предыдущие дни Полоцк был обычным белорусским городом, где рвались светошумовые гранаты и бегали люди.

А теперь кругом кричат «Живе, Беларусь!» и ничего...

Солнышко светит. Птицы и Цой поют. Все улыбаются.

Ущипнул бы себя, конечно. Но не хочется.

Вдруг сплю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что говорят сами белорусы о протестах в своей стране: «Хотим жить с Россией! А нам вбивают в головы - все беды от нее...»

Я еще помню те времена, когда в редакцию «Комсомолки» приходили бумажные письма от читателей. Конверты приносили в огромном мешке! Сегодня для обратной связи достаточно нажать одну кнопку смартфона – в том же Телеграме. В белорусских протестах он играет не только роль координатора оппозиции. Это инструмент достучаться хоть до кого-то со своим мнением (подробности)

картина дня

Рекомендуемые