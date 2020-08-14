Шойгу раздал заказов на триллион

Сергею Шойгу показали, что дальневосточники умеют и хотят строить отличные самолеты. Фото: Вадим САВИЦКИЙ/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Камчатка, Амур, Байкал - таким был маршрут министра обороны на этой неделе. Сергей Шойгу облетел военные заводы Дальнего Востока и Сибири, чтобы раздать им военные заказы. А это для регионов и рабочие места, и налоги. Но важно было понять, хватит ли у предприятий сил и кадров, чтобы освоить большие деньги.

Только предприятиям оборонки Хабаровского края предстоит освоить 630 миллиардов рублей. Амурский судостроительный завод должен поставить флоту 6 корветов. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заверил министра обороны, что он «готов помочь предприятиям с подбором высококвалифицированных кадров». А Шойгу ему напомнил, что новые контракты предприятиям принесут еще 15 миллиардов рублей налогов в местный и более 100 миллиардов в федеральный бюджет.

Шойгу рассказал о планах Минобороны заключить с Иркутским авиазаводом контракт на 100 миллиардов рублей. А еще стало известно о строительстве в Иркутске по поручению президента Суворовского училища.

Ну а на Камчатке предстоит серьезно модернизировать базу атомных подлодок.

Итого военные заказы, привезенные Шойгу на Дальний Восток и в Сибирь, потянули почти на 1 триллион рублей.