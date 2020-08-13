«Мы против насилия»: Минск массово вышел на улицы

В Минске не утихают протесты против результатов выборов президента. Фото: Александр КОЦ

Медики - около больниц, студенты - рядом с вузами, железнодорожники - на мосту над железной дорогой, разумеется. Люди разных профессий и политических взглядов сегодня массово высыпали на улицы, сменив на время политическую повестку на социальную.

В четверг к акциям присоединились железнодорожники. Фото: Александр КОЦ

Люди выстраивались цепочкой вдоль дорог, проезжающие водители приветствовали их гудками. Фото: Александр КОЦ

Первые люди, задержанные 9 августа милицией, выходят из следственных изоляторов и начали рассказывать такое, что в голове просто не укладывается. Собственно, после всех видеороликов в интернете, зафиксировавших бессмысленную и беспощадную жестокость не только к протестующим, но и обычным прохожим и автолюбителям, удивляться уже нечему. Власть сама сделала все, чтобы максимально мобилизовать свое население против себя.

Цветы у места гибели протестующего в Минске. Фото: Александр КОЦ

Минчане вновь вышли на улицы и продемонстрировали властям, что протест всё ещё жив. Фото: Александр КОЦ

К вечеру четверга на площади перед метро «Пушкинская» вышло рекордное за последние дни количество народу. Обычно здесь стояли грузовики и автобусы с ОМОНом. Но сегодня ими решили людей не нервировать. Словно кто-то отпусти вожжи, решив дать ситуации плыть по течению. Но это не совсем так. Подразделения милиции в этот день решили спрятать во дворах - на всякий пожарный. Отдав улицы митингующим - Хотя бы на один день, в надежде спустить избыточный пар. Впрочем, главные выступления оппозиции планируются на пятницу и субботу, сразу после официального оглашения результатов выборов. Которые вряд ли станут сюрпризом для кого-то.

К вечеру в Минске люди вновь собрались на площадях. Фото: Александр КОЦ