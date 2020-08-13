66-летняя Любовь Успенская показала маленького сына

Любовь Успенская Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Любовь Успенская шокировала поклонников. Королева шансона показала маленького сына. Вероятно, певица усыновила малыша, о чем поведала в блоге.

"Друзья мои! У меня сегодня самый счастливый день. И никто и ничто не может меня огорчить. Я мечтала о сыне, мечтала о детском смехе, о детском шуме и крике в моем доме. Всем вам желаю почувствовать этот момент", - написала Любовь Успенская.

Она опубликовала трогательное видео, на котором малыш примерно трех лет трогательно целует певицу. "Иди ко мне. Моя деточка. Я так мечтала иметь мальчика. Тебе нравится здесь? Ты останешься в этом доме? Это все твое", - говорит ему 66-летняя Любовь Залмановна.

Шокированные поклонники поздравляют кумира. "Боже, Любочка, поздравляю! Какая ты умничка! Счастья и душевного тепла вашему дому! ", "Любочка, счастья Вам, любви и здоровья", "Еще один ребенок обрел дом и семью. Это достойно уважения", - пишут фолловеры.

Напомним, в начале 2020 года между Любовью Успенской и ее дочерью Татьяной Плаксиной разразился скандал. Наследница королевы шансона раскрыла правду о жизни с родительницей. 30-летняя дочь знаменитости призналась: "Мама запирала дверь на ключ и начинала меня душить".

После шокирующих откровений Успенская заявила, что светские хроникеры попросту воспользовались психическим состоянием наследницы. Как заверила артистка, ушлые репортеры буквально взяли Татьяну в заложницы. Вскоре стало известно, что Плаксина сбежала от родительницы в Америку. Девушка живет у своего отца.

Стоит отметить, что в 2019 году звезда шансона заявила: "Друзья, ну что, я решилась. И серьезно настроена! Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть... Интим не предлагать". Певица также дерзко ответила критикам. "Дорогие комментаторы, в частности те, кто пишет о том, что мне пора с внуками нянчиться. Хочу сказать вам одно: вы не спешите с внуками, я, может, еще детей хочу рожать! А что? Киркоров родил, Пугачева с Галкиным родили, Виторган туда же, а я самая рыжая?", - сказала, как отрезала звезда.