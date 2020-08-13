Анатолий Куликов, генерал армии: Лукашенко, как Назарбаев, мог бы подготовить себе смену и остаться «почетным красноармейцем»

Анатолий Куликов в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- Анатолий Сергеевич, я помню, вы вроде в Белоруссии служили.

- Да.

- У вас душа наверняка болит за то, что там сейчас происходит, наверняка много друзей осталось. - Да, это так... - Я там тоже несколько раз бывал. Знаете, что меня удивляет? Что спецназы все эти, ОМОНы “мочат” своих же граждан безжалостно, стреляют из помповых ружей по окнам...

- Мне трудно здесь что-то объяснить. Потому что все это требует проверки и объективности. Я позвонил в Могилев (правда, это было позавчера), одному своему приятелю, сейчас он пенсионер, а в прошлом – один из руководителей области. Он сказал, что никаких проблем особых нет, в Могилеве вообще все спокойно, в Минске тоже ситуация как бы контролируется.

- Ну, а вы же видите по телевидению, что там происходит, какая информация оттуда идёт...

- Вот и он, мой приятель, мне сразу же задает вопросы: а вы уточните, кто там выходит на митинги. Молодежь, с которой кто-то уже работал, которую к моменту выборов подготовили. Там, дескать, вышел контингент, который гвоздя не забил в своей жизни.

- Да там же разные люди. - А дальше он говорит: а что они хотят? Дороги - лучшие в странах СНГ, кормит Белоруссия (и мы это знаем) половину России, по крайней мере, половину европейской части.

- Ну, уж...

- Я, кстати, сейчас на юге – что агрокомплекс Ткачева, что белорусская молочная продукция - вся стоит на прилавках, и самая качественная. Белорусские магазины везде, по 3-4 - в районе. Какие проблемы?

- Да?!

- Проблема одна. Руководитель должен был... Лукашенко сохранил условия для производства, при отсутствии всяких ресурсов сумел страну удержать. Но значит ли все это, что 26 лет (именно столько Лукашенко у власти. - А. Г..) – мало?

- Думаю, что Александр Григорьевич, которого я знаю еще с 1982 года…

- Да? Он кем тогда был?

- Он - замдиректора комбината стройматериалов в Шклове Могилевской области, а я там - командиром полка.

- Интересно!..

- ...Было когда-то. Он как-то помог нам очень быстро казарму для наших солдат отремонтировать. А мы как раз это предприятие охраняли. Я стал претензии предъявлять... Приходит молодой симпатичный парень, говорит мне: «Товарищ полковник, да какие проблемы, я вам сам лично через неделю позвоню». И действительно, через неделю позвонил, доложил, что все привели в порядок. Так вот, я повторюсь - конечно, к началу минувшей избирательной кампании Лукашенко должен был или подготовить какое-то политическое движение, которое бы соответствовало той концепции, которой он придерживался все эти 20 с лишним лет. Имеется в виду то, что бюджетообразующие отрасли остаются в руках государства, все остальное – у среднего и малого бизнеса. А как по-другому, если ни нефти нет, ничего нет? Вот представьте себе, заберут, приватизируют «МАЗ», «Интеграл» и так далее – всё, рассыплется страна, ее, как Тузик тряпку, порвут. Надо это России? Я думаю, что нет. Если бы Лукашенко в тот последний срок, который пребывал на посту до нынешних выборов, какое-то политическое движение подготовить, которому он бы спокойно передал эстафету... Вот что он должен был сделать и остаться, как Назарбаев, «почетным красноармейцем», так сказать.

- Кстати, а вы с Лукашенко потом встречались?

- Да. Он часто к нам приезжал. Но с официальным визитом был один раз, когда его встречали с почетным караулом, прием был в Кремле. И вот там по протоколу, когда мы поднимались (я уже был вице-премьером), он пожал мне руку, улыбнулся и говорит: «Анатолий Сергеевич, а я помню ваши шкловские уроки». Короче говоря, мы хорошо с ним знакомы, я был у него несколько раз после этого. Он очень уважаемый человек был и в нашем обществе, и народ его там боготворил, многие граждане. Но есть так называемая усталость людей от длительного пребывания руководителя такого уровня у власти. Вот это тот случай, как... Помните, мы от Брежнева устали безумно? А потом, через 20 лет после его смерти, стали вспомнить, как было хорошо. Вот нечто подобное может произойти и с Белоруссией, и с Лукашенко.

- Я ещё спросил про ОМОНы, спецназы.

- А что касается самой милиции белорусской, она по-другому и не может действовать. И там, повторяю, надо все проверять. Я сегодня прочитал в интернете, что кто-то кричал, указывал, куда надо бежать, и вдруг из помпового ружья кто-то выстрелил. Но никто ни в кого не попал, никаких жертв нет от этого выстрела вверх. Может, действительно, кто-то из помпового ружья… Там ведь светошумовые, не летальные патроны, и оружие не летальное. Там не все так просто, не все однозначно. Но милиция не может по-другому действовать, если отбросить все политические аспекты. Ну, как вы себе представляете, что ж это за государство, если вышла толпа в 3-х - 4-х местах столицы, начали манифестации, и что, милиция должна перейти на их сторону, что ли? Может быть такое? Нет. Поэтому, вопрос политический. Митингуйте, требуйте, но не переходите грань групповых антиобщественных проявлений и массовых беспорядков. Вот в Хабаровске. Ну, недовольные. Вышел народ, и не один день уже митингуют, но никаких жертв и никаких претензий нет к полиции, что они бьют и так далее. Потому что там не нарушают общественный порядок, ни одного фонаря не разбили. А когда в Минске «коктейли Молотова» пошли в ход, это значит, там уже работает кто-то другой. (Организатор.) Вы сами представьте, милиция даст послабление – завтра майдан. Всё, пропала Белоруссия. А Белоруссию захватят поляки, Литва. И вот вам новая Речь Посполитая и Украина. А такая Речь Посполитая, она не только нам не нужна, она не нужна и Евросоюзу. Это будет болячка для всех в центрне Европы. Да, мы можем поругать Батьку, но пусть он восстановит порядок, стабильность, а потом думает, как быть дальше. Для него это тоже хороший сигнал, и, я думаю, не только для него.