58-летняя жена Александра Малинина похвасталась потрясающей фигурой в бикини

Александр Малинин с женой Эммой и дочкой Устиньей. Фото: Инстаграм.

Александр Малинин с женой и детьми отдыхает в Италии: артист и его близкие выбрали для отпуска городок Вернацца на побережье Лигурии. Несколько лет назад звездное семейство обзавелось жильем в Германии, и как владелец недвижимости, Малинин может свободно выезжать в Европу, несмотря на закрытые границы. Жена певца Эмма Малинина делится в Инстаграме пляжными снимками. На одном из кадров она позирует в бикини, стоя у живописной скалы и повернувшись спиной к камере. В подписи Эмма сообщила, что фото сделал ее муж.

- Глазами любимого, - написала она.

Подписчики пришли в восторг от ее фигуры: 58-летняя Эмма выглядит настолько подтянутой, что все принимают ее за дочку. «Я думала это Устинья!!! И только по подписи к фото поняла, что это вы», «Всем бы такую фигуру», «А глаз у любимого – алмаз», - пишут они в комментариях.

К слову жена Малинина – по профессии врач, так что отлично знает, как поддерживать форму. Она не делает ничего особенного – просто следит за питанием, любит пешие прогулки и много ездит на велосипеде. Ее вес не меняется уже много лет, сильно поправилась жена Малинина лишь во время беременности – тогда она набрала почти 30 килограммов. Но после рождения детей Устиньи и Фрола быстро пришла в норму.

- Саша знает, что я самоедка и самый строгий свой критик. Я сразу пересмотрела питание, а через некоторое время стала заниматься с тренером. В итоге детям было примерно девять месяцев, когда я вернулась в форму. Все возможно, нужно только захотеть, - рассказывала Эмма Малинина.

Эмма – владелица медицинского бизнеса, у нее есть клиника в Германии. Именно поэтому звездная пара купила недвижимость в Мюнхене. Супруги также владеют виллой в Испании и особняком на Рублевке. 19-летние двойняшки Фрол и Устинья, закончив школу, продолжили образование в Германии. Супруга Малинина объяснила выбор заграничного образования тем, что в России им бы мешала слава их отца.

- За границей никто не знает Малинина, нет слухов вокруг его имени, - рассказывала Эмма в одном из интервью. - У нас же любая учительница может обсудить сплетню, которую услышала в какой-нибудь передаче, рассказать об этом учениками. Считаю, что дети до определенного времени должны быть лишены всей этой «грязной оболочки».

Александр Малинин гордится детьми и говорит, что они далеки от шаблонного образа представителей золотой молодежи.

- Наши дети никогда не жили праздно. Они всегда трудились — с самого раннего детства. У них был режим, они никогда не выходили во двор одни, - рассказывал артист. - Я всегда думал: как они будут выживать в обществе, в этом жестом мире, когда вырастут? И, знаете, что самое интересное? Научив их трудиться, быть все время занятыми, ответственным, я понял одну вещь: они сформировались правильно. Они целеустремленные, ответственные, ценят близких, в них осталась первозданная чистота.