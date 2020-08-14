«Лучший отдых с детьми – это не Европа»: Лера Кудрявцева в бикини показала, как она загорает в Турции

Лера отдыхает в Белеке. Фото: Инстаграм.

Авиасообщение с Турцией снова открыто – и этим тут же воспользовалась Лера Кудрявцева. Телеведущая вместе с двухлетней дочкой Машей отправилась в Белек. Лера остановилась в пятизвездочном отеле Kaya Palazzo Golf Resort: 14-дневный отдых в нем обходится в 200 тысяч рублей на двоих. Но, как считает Кудрявцева, отпуск на турецком побережье того стоит. Как призналась телеведущая, она не была в Турции примерно 10 лет и теперь приятно поражена.

- Я не была в Турции наверное больше 10 лет, - рассказала она в Инстаграме. - Тепло, вкусно, уютно. Принесли детскую кроватку, горшок, сладости, фрукты .Я ещё раз убеждаюсь , что лучший отдых с детьми - это не Европа точно, а Турция, где для деток есть все!

Еще недавно Лера с восторгом рассказывала, как ей нравится отдыхать в российском Адлере. А теперь с удовольствием делится снимками из турецкого отеля: она купается в голубом бассейне, лакомится фруктами и играет с дочкой Машей. Телеведущая сфотографировалась в бикини и выложила снимок в Инстаграм.

Телеведущая отдыхает на курорте вместе с дочкой Машей. Фото: Инстаграм.

Судя по тому, как Лера нахваливает отель, в котором она остановилась, ей наверняка сделали существенную скидку за проживание – а то и вовсе пригласили отдохнуть бесплатно. Тот же прием телеведущая использовала и в Сочи: едва заселившись в отель, она тут же принялась показывать оздоровительные процедуры, которые проводят на курорте. К слову, в Адлере Кудрявцева отдыхала не только с дочкой Машей, но и с сыном Жаном и с его семьей – невесткой и внуком. Не исключено, что и в Труцию Лера прилетела в их компании.

В свои 49 лет Кудрявцева – уже бабушка. Маленький Лева появился на свет всего за пару месяцев до того, как Лера родила дочку Машу от хоккеиста Игоря Макарова. Это довольно необычная ситуация в семье, когда дочь и внук одного возраста. Но зато малышам-ровесникам наверняка не скучно друг с другом - всегда есть с кем поиграть.

На днях Маше исполнилось два года. Фото: Инстаграм.

В этом году сын телеведущей Жан отметил 30-летие. Лера приготовила ему роскошный подарок – новый автомобиль. «Я могу себе это позволить», - рассказывала Лера в шоу «Секрет на миллион». К слову, ранее она сделала сыну еще один дорогой презент: когда Жан выразил желание пожить отдельно, она купила ему квартиру.

Жан ведет закрытый образ жизни и не любит, когда звездная мама светит его в соцсетях. В Инстаграме Кудрявцевой он появлялся всего пару раз, и то она каждый раз признавалась, что долго уговаривала сына сфотографироваться.