«За два месяца уничтожить человека»: Певица Наталья Штурм раскрыла причину смерти Валентины Легкоступовой

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа, не приходя в сознание. Фото: Инстаграм.

Певица Наталья Штурм уверена, что погибшая Валентина Легкоступова стала жертвой собственной доверчивости. Весной этого года 54-летняя исполнительница хита «Ягода-Малина» вышла замуж за своего поклонника Юрия Фирсова, и это стало роковой ошибкой. По словам Штурм, Валентина была добрым, открытым и очень творческим человеком. Неудачное замужество изменило ее и стало причиной трагической гибели.

- Очень хорошим она человеком была, добрым, настоящим творческим человеком, безумно любила пение, песню, - рассказала коллега певицы телеканалу «Звезда».

Произошедшее стало настоящим шоком для всех, кто знал Легкоступову. Наталья уверена: подруге не стоило доверяться малознакомому мужчине.

- Недоумение и ком в горле от того, что произошло… За два месяца уничтожить человека, - сокрушается певица.

Со своим третьим мужем Юрием Фирсовым Валентина познакомилась в соцсетях. Фото: Инстаграм.

Легкоступова никогда не злоупотребляла алкоголем и не была замечена ни в каких скандалах. Поэтому Наталья уверена, что именно мужа надо считать главным виновником ее смерти.

- Ни скандалов, ни драк не было, ни с кем не выясняла отношений никаких – все чисто. Какой алкоголь, откуда он взялся? – недоумевает Штурм.

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа, не приходя в сознание. Последнюю неделю певица оставалась в коме. 6 августа ее дочь Анетта Бриль приехала к матери и обнаружила певицу и ее мужа в состоянии сильного алкогольного опьянения. Анетта сразу же отвезла мать и ее супруга в наркологическую клинику. По словам дочери покойной звезды, ее мать никогда не увлекалась алкоголем.

Ночью 8 августа Валентина впала в кому, ей сделали срочную операцию. Врачи диагностировали у певицы черепно-мозговую травму. Муж звезды Юрий Фирсов уверяет, что его жена спьяну поскользнулась в ванной и ударилась головой. Многие коллеги Легкоступовой считают, что именно муж виноват в ее гибели. Однако дочь Валентины не стала напрямую обвинять супруга матери в ее избиении и только выразила надежду, что Следственный комитет во всем разберется. Тем не мене, Анетта задала в соцсетях целый ряд острых вопросов, в том числе и о том, почему муж Легкоступовой не помог ей и не вызвал врачей, если она действительно упала в ванной.

С будущим мужем Валентина Легкоступова познакомилась в соцсетях. Они переписывались почти 5 лет. Обаятельный поклонник настолько очаровал артистку, что она, не раздумывая, согласилась выйти за него замуж. Дочь и сын певицы были против брака матери. Тем не менее, Юрий и Валентина сыграли свадьбу в Крыму, где ее родились отец и дед. Фирсов стал третьим мужем певицы. По словам очевидцев, на своем бракосочетании Легкоступова выпила всего один бокал шампанского. Ее дети Анетта и Матвей говорят, что именно Фирсов споил покойную. Он знал: их матери противопоказано спиртное, и все равно угощал ее.