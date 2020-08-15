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Протесты в Белоруссии

Так говорил Лукашенко: «Основа всех этих протестующих — это люди с криминальным прошлым и сегодня безработные»

Давайте сравним цитаты из речей Александра Лукашенко и информацию, поступающую от наших корреспондентов из протестной Белоруссии
Александр БолговАлександр БолговАлександрБолгов
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко

Фото: EAST NEWS

Выражение «предупрежден – значит вооружен» пришло к нам из седой лохматой древности. Это один из древнеримских афоризмов, который гласит, что человек, знающий об опасности, готовится к ней, а потому у него больше шансов ее преодолеть. Но всегда ли этот постулат срабатывает. Ведь дезинформация может, наоборот, запутать человека. И он, реагируя на придуманные, вымышленные угрозы остается перед настоящей опасностью столь же безоружным, как если бы был в абсолютном неведении. Александр Григорьевич Лукашенко своими высказываниями в очередной раз подтверждает правоту данного тезиса.

Давайте сравним, что он говорил и как оценивал ситуацию в республике.

О так называемых «вагнеровцах»

- На майдан, если своих нет, у нас маловато «майданутых», их подтянут сбоку. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах. (24 июля, при посещении бригады ВВ. Можно сказать - увертюра)

- Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации. (29 июля)

- И все это вранье про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию! Это все вранье! Эти люди – они дали показания – были направлены специально в Беларусь. Команда была «ждать». Мы получили от этого определенный эффект: они рассказали все. (4 августа)

- Говорят, что это третья страна хотела устроить провокацию, столкнуть Беларусь и Россию. Слушайте, может быть. Но мне какая разница, кто это спровоцировал? Я работаю по факту. Так, как с этими 180 человеками, которых мы депортировали фактически из страны за ночь и утро. Мне все равно на данный момент, кто провоцировал, кто их сюда направлял, кто посылал. Главное, чтобы они не устроили здесь пожар в центре Минска, вот что для меня сегодня важно. Это мы будем учитывать и строить свои отношения в том числе исходя из этих моментов. (9 августа, в день голосования)

Задержание 32 российских граждан

Задержание 32 российских граждан

Фото: кадр с видео

А вот что происходило на самом деле:

«Украинские спецслужбы умудрились создать фейковый проект, в который вовлекли 180 граждан России, при этом включив в первую группу ветеранов войны в Донбассе. При этом вполне можно допустить, что до белорусской стороны вся эта увлекательная и поучительная история была доведена в очень усеченном виде… Всей этой операцией СБУ, похоже, намеревалась одним выстрелом убить сразу несколько зайцев - вездесущую, кошмарную и ужасную ЧВК «Вагнер», рикошетом должно было задеть «Роснефть» - как одну из крупнейших российских компаний, но главный удар, несомненно, по российско-белорусским отношениям».

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О забастовщиках в Белоруссии (в период 14-15 августа)

- Если к примеру нормально работающее предприятие «Беларуськалий» забастует на два дня, то «Уралкалий» и «Кампатекс», российские конкуренты и канадцы, перекрестятся и быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить. То же касается МТЗ, МАЗа, и так далее, ради бога. Вы сегодня не произведете 10 тракторов, не поставите их на рынок, завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику, россияне тоже перекрестятся.

- Как мне доложили, на МАЗе или МТЗ был пример один. Там 20 человек решили высказать свое мнение, бросили работу, пошли. Завпроизводством говорит: «Хорошо, идите, идите, ребята, у меня людей хватает, вся эта зарплата — вот этих людей». Завернулись обратно, пошли на работу. То есть людям надо сказать, что это единственный шанс у них спасти предприятия. А это кормилица. Спасая предприятия, будешь кормить свою семью.

- Не надо давить ни на кого, ни в коем случае, просто надо им это сказать. Пресмыкаться, на коленях стоять мы ни перед кем не собираемся. Такой необходимости нет

- Я на этот счёт уже высказался: кто-то хочет бастовать — пусть идут бастовать, но на заводах им делать нечего. Потерять хотят работу и предприятия — потеряют. Дальше они не восстановятся, мы же это прекрасно понимаем. Поэтому пусть руководители со своими коллективами разбираются.

14 августа на митинг и забастовку вышел Минский тракторный завод.

14 августа на митинг и забастовку вышел Минский тракторный завод.

Фото: REUTERS

А вот что происходило на самом деле:

«Несколько тысяч рабочих МТЗ направились в центр Минска. Сотрудники завода направились к зданию правительства по проезжей части с большим плакатом «Мы не овцы, мы не быдло, мы не народец! Мы работники МТЗ. Нас не 20 человек, нас 16 000».

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О протестующих

- Мы задержали организаторов, которые прятались, по зауголью бегали, около трех тысяч. Из них почти половина в Минске. Обкуренных, пьяных много, с наркотиками. Ужас. (10 августа)

- Основа всех этих так называемых протестующих — это люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, "гуляй дядя по улицам и проспектам". Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает. И хочу предупредить некоторых наших, мягко говоря, обуржуазившихся граждан: не дай бог кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве. Все должно быть честно и порядочно. (12 августа)

- На улицы можно походить, вон их тысячами ходят, можно присоединиться. Но там денег если и дадут, то на два дня. Два дня там некоторым приплачивают, мы их знаем и показывали их. Ну, на два дня дадут, а потом что? (14 августа)

- В первых рядах идут люди с криминальным прошлым, притом приличным криминальным прошлым. (14 августа)

- Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой „Открытой России“, Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны. (14 августа)

- В четвертый раз говорю родителям: посмотрите, где ваши дети. Я понимаю, что некоторые родители в этом возрасте — 16—17 лет (хорошо мне все знакомо) — порой уже не управляют своими детьми, особенно мальчиками. Ну так вы обратитесь к нам, мы поможем: поговорим, займем этих детей, в конце концов. Почему же доходит до белого каления, а потом начинаем разгребать эти вопросы? (14 августа)

- Эти, которые бродят по улицам, они же этого в большинстве своем не понимают. Это понимают те, кто координирует и направляет. И вы видите - иногда работают профессионально: постановочные кадры, фейки. У меня, оказывается, уже нашли в Москве какой-то дом. Я сейчас публично хочу сказать: нашли - заберите его. У меня в Беларуси собственности нет, кроме резиденции официальной, где я живу в деревне. Нет, вот эти начинают фейки. Оказывается, я уже из страны уехал позавчера, оказывается, я не то умер, не то заболел. И это все крутится. Для чего? Чтобы у народа создать вот это подленькое настроение. Не получится. Мы этого допустить не должны. (15 августа)

На улицы крупных белорусских городов вышли тысячи недовольных граждан.

На улицы крупных белорусских городов вышли тысячи недовольных граждан.

Фото: REUTERS

А вот что происходило на самом деле:

«И, если бы он (Лукашенко – прим. авт.) думал о Белоруссии, он бы нашел какой-то компромисс. Он его не ищет. Он объявляет - все, кто против него, это криминальные элементы либо безработные. А еще есть третья категория – обуржуазившиеся. И все они теперь его штурмуют, требуя отказаться от власти. При всех прочих реверансах о том, что это заговор из-за рубежа, - разве это не есть вердикт правления Лукашенко?»

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О ситуации в целом

- Не скажу, что катастрофа какая-то или уж слишком перенапряжена ситуация, но проблем хватает и вопросов хватает, которые необходимо решать. (14 августа)

- Мы видим, что происходит. Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали цветных революций. Более того, к методичкам цветных революций (это особенность, об этом мы будем говорить сегодня в Минобороны в Центре стратегического управления) уже появились элементы внешнего вмешательства. (15 августа)

- Фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, Президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси. Знаете, некоторые россияне, я смотрю, там, слишком умные, начинают кричать: вот, Беларусь, так, не эдак… Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси - это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились. (15 августа)

Белорусы не собираются уходить с улиц и требуют перевыборы

Белорусы не собираются уходить с улиц и требуют перевыборы

Фото: REUTERS

А вот что на самом деле:

«Протесты говорят об одном – нужны перевыборы. Если не будет перевыборов (я не уверен, что Лукашенко на это пойдет), то ситуация не разрешится, она просто несколько смягчается».

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