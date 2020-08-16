Вот это мама пятерых детей: Наталья Водянова похвасталась стройной фигурой в купальнике

Наталья Водянова - мама пятерых детей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наталья Водянова вместе с женихом Антуаном Арно и детьми отдыхает на Лазурном берегу Франции. Супермодель сфотографировалась с друзьями на борту яхты и выложила снимок в Инстаграм. На фото 38-летняя манекенщица позирует в желтом купальнике, подчеркнувшем ее стройную фигуру. Поклонники пришли в восторг от того как выглядит Наталья – между прочим, мама пятерых детей! Без макияжа и с растрепанными волосами она смотрится как девочка – худенькая, хрупкая и изящная.

Не менее эффектно выглядит и подруга Водяновой – итальянская модель Мариякарла Босконо. Красавице-брюнетке 39 лет, она несколько раз снималась для знаменитого календаря Pirelli и участвовала в показах самых известных домов мод. Компанию Водяновой и Босконо составил Эдвард Эннинфул – главный редактор британского издания журнала «Vogue». Неизвестно, была ли это только дружеская встреча, или Наталья и Мариякарла снимаются в новой фотосессии для модного глянца.

- Затишье среди бури, - подписала Водянова фотографию в Инстаграме.

Этим летом Наталья и Антуан Арно собирались сыграть пышную свадьбу. Но их планам не суждено было сбыться из-за пандемии коронавируса. Модель и ее 42-летний жених планировали торжество на начало лета. Влюбленные хотели пожениться во Франции, в регионе Шампань. Наталья уже выбрала платье и даже разослала приглашения 300 гостям. Но из соображений безопасности жених и невеста отменили торжество. Скорее всего, они поженятся уже в следующем году.

К свадьбе Наталья и Атуан шли довольно долго: возлюбленный супермодели далеко не сразу сделал ей предложение. Антуан - сын миллиардера Бернара Арно, второго человека в мире по величине состояния. Наталья и Антуан познакомились в 2011 году и все эти годы не регистрировали свои отношения, хотя у них уже появились двое совместных сыновей. Почему избранник Водяновой не торопился делать ей предложение руки и сердца, в одном из интервью рассказала мама модели Лариса Кусакина. По словам Ларисы Викторовны, виной всему — большая занятость Натали и Арно.

- Мне кажется, они тянули со свадьбой только из-за занятости, а не потому, что проверяли свои чувства, - уверена мама модели. - В наше время есть люди, которые и на одного ребенка не решаются, а у них уже двое сыновей.

С Антуаном Арно Наталья Водянова познакомилась в 2011 году после того, как развелась с британским лордом Джастином Портамном. В браке с английским аристократом она родила троих детей - 18-летнего Лукаса, 13-летнюю Неву и 12-летнего Виктора. Сам Антуан рассказывал, что влюбился в Водянову с первого взгляда. Он увидел ее, когда она снималась в фотосессии для рекламы модного дома, где работал Арно. В союзе с Антуаном у Натальи появились еще двое сыновей — в 2014 году родился Максим, а в 2016-м — Роман.