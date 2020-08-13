Неизвестная шпионская программа Drovorub наделала много шума в США

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ФБР и Агентство национальной безопасности (АНБ) США заявили, что «раскрыли очередной шпионский заговор России против Соединенных Штатов».

В последние несколько месяцев компьютерные сети США атаковала вредоносная, шпионская программа Drovorub, ставшая угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов. Она внедряется в компьютеры, использующие операционную систему Linux, и не только крадет с них данные, но и заставляет их работать в нужном для хакеров режиме.

Американские спецслужбы не представили никаких доказательств того, что это программа была написана российскими программистами. Равно как и не был объявлен ущерб, нанесенный этой программой американским компаниям и государственным ведомствам.

Однако, все это не помешало американцам объявить о новом шпионском заговоре, инструментом которого является «программа, написанная хакерами Главного разведывательного управления России (ГРУ)».

Озвучены характеристики Drovorub: эта программа якобы обеспечивает прямой контакт с контролирующим сервером и его инфраструктурой, обеспечивая сторонний контроль над всем этим. Также Drovorub, как сообщает АНБ США, может искусно скрываться от обнаружения.