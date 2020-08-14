Спасение для Лукашенко - новые выборы. Иначе - тут все только начинается

В четверг вечером протесты в Минске обошлись без пуль и взрывов. Фото: REUTERS

Для меня это было удивительно. Это еще было в четверг днем, когда я въехал в белорусский город Полоцк и обнаружил, что времена изменились. Потому что я тут же наткнулся на мирную демонстрацию, которая шла с шариками, с цветами, там даже детишки были. Но это так контрастировало с тем, что я видел вчера. Я залез в новости и понял, что министр МВД Белоруссии кается, Лукашенко не появляется вообще.

Две версии. Может, с ним что-то случилось. Вторая версия – что его уговорили сейчас не раздражать население, потому что сама фигура Лукашенко сейчас - просто как красная тряпка для быка. Это здорово, что так все получается, все идет вроде бы к смягчению ситуации.

Но здесь не нужно обольщаться. Я повидал много революций. Здесь не заканчивается ничего, подходит просто к развязке. В любой революции, когда она подходила к развязке, власти уступали. Но даже раскаяние министра или другое поведение силовиков ничего не меняет. Здесь неразрешима одна проблема. Протесты говорят об одном – нужны перевыборы. Если не будет перевыборов (я не уверен, что Лукашенко на это пойдет), то ситуация не разрешится, она просто несколько смягчается. Я прогнозирую, что в выходные она обострится в Минске.

А пока - смягчение.

Как это выглядит на улице? Здесь, в Полоцке, где я нахожусь, в этом милом городке, 2-3 дня назад были взрывы, здесь гоняли народ, здесь все бегали, было, как во всей Белоруссии. Теперь силовиков на улицах нет, люди ходят сами по себе, им теперь все можно. Как они к этому относятся? Что, силовики стали разумными? Они думают, что выигрывают.

Задержанные за участия в беспорядках женщины покидают изолятор временного содержания. Фото: REUTERS

Может быть, ОМОН в Минск уехал?

Но в Минске то же самое происходит.

Вот люди ходят по улицам. Что они выиграли?

Раньше это была большая роскошь, в России не понять. Просто так пройтись… как демонстранты, колонной, с шариками, с «Живе, Беларусь», «Уходи». Теперь это все безнаказанно. Вчера я видел, как людей брали просто с остановки. Человек стоит на остановке, его забирают. Сегодня ситуация кардинально меняется. И люди думают одно: значит, мы выстояли, мы перетерпели, мы какой-то тайм какого-то матча победили. Если власть думает, что сейчас народ смягчится, счастливо вздохнет и разойдется по домам, это не будет так.

Сейчас общество может пойти на компромисс с властью, если завтра ЦИК заявит, что слишком много нарушений, мы отменяем выборы. Это, кстати, одна из самых спасительных вещей для Лукашенко. Он отменяет эти выборы и назначает другие, где он будет участником. Уж лучше он будет участником в следующих выборах, чем он останется вообще без них.

Жалобы на выборы подали все кандидаты, кроме Лукашенко. Даже технические кандидаты, которые вроде играют за Лукашенко, почему-то послали в ЦИК свои жалобы, и ЦИК будет обязан их все рассмотреть. А если Лукашенко будет жить по-старому, если ЦИК узаконит эти выборы, то вся ситуация снова уйдет в тупик.

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